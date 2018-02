Plusieurs mois de retard de salaires des travailleurs du CICB : Le syndicat accuse le Dg Laban Dagnon et le ministre Ramatoulaye Diallo - abamako.com

Publié le samedi 10 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Excédé par le retard criard de salaire, le syndicat des travailleurs du Centre international de conférences de Bamako (Cicb) a organisé, le lundi 5 février, une assemblée générale extraordinaire, pour dénoncer les irrégularités dans le paiement des salaires. Aux dires des syndicalistes, le directeur général de la structure, Laban Dagnon, et le ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo sont les seuls responsables de cette situation.



Le secrétaire général du comité syndical du Cicb, Abdoulaye Bouaré, a rappelé les différentes démarches entreprises par le syndicat depuis le début de la rénovation du Cicb. À le croire, cela fait cinq mois que les travailleurs n’ont pas touché le moindre centime. Or, déclare-t-il, avant le début des travaux, le gouvernement et la direction du Cicb ont rassuré les travailleurs de la régularité des salaires pendant toute la durée des travaux de rénovation. ” Bien avant le Sommet Afrique-France, nous étions confrontés à l’irrégularité du paiement de nos salaires. Mais suite à notre préavis de grève, la ministre de tutelle, Ramatoulaye Diallo, s’est engagée à résoudre toutes nos doléances. Malheureusement, elle n’a pas respecté ses engagements car la situation s’est empirée après le Sommet. Nous avons fait quatre mois sans salaire et nous avons entamé le cinquième sans salaire”, a déploré le secrétaire général du syndicat.







Pour lui, le directeur général du Cicb, Laban Dagnon, et la ministre Ramatoulaye Diallo n’ont aucune volonté de mettre fin à cette situation de retard des travailleurs car ils ont refusé le redéploiement des agents vers d’autres structures en attendant la fin des travaux.



Aux dires de Bouaré, le Cicb doit environ 300 millions de nos francs à ses employés. Cependant, le Dg conditionne le paiement des salaires à la vente des anciens matériels. À l’entendre, le Cicb dispose de ressources nécessaires pour payer régulièrement ses employés. Selon lui, ce retard de salaire est dû à la mauvaise volonté des autorités de tutelle.



Les travailleurs affirment qu’ils ne peuvent plus continuer cette situation pendant longtemps. Ainsi, ils exigent le paiement intégral et immédiat de leurs salaires. “Nous avons adressé une correspondance à la direction du Cicb et au ministère de la Culture avec ampliation à l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) et au Syndicat national de l’éducation et de la culture (Snec) pour exiger le paiement de nos salaires dans les prochaines 48 heures. Et si nous n’avons pas de satisfaction à notre demande, nous allons organiser un sit-in devant le Cicb”, a déclaré M. Bouaré. Pour leur part, le secrétaire général adjoint, le secrétaire administratif et la porte-parole des femmes ont tous dénoncé la mauvaise foi du directeur Laban Dagnon et le laxisme de la ministre Ramatoulaye dans la gestion de la situation. Les syndicalistes disent avoir compris maintenant que la ministre Ramatoulaye avait pris les engagements de payer leurs salaires justes pour sauver sa tête et réussir la tenue du Sommet Afrique-France dernier.



Boubacar PAÏTAO