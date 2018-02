Compétitions interclubs de la CAF : IBK offre 60 millions Fcfa aux quatre clubs maliens - abamako.com

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta vient d’offrir 60 millions de Fcfa aux quatre clubs maliens engagés dans les compétitions interclubs de la Caf. Il s’agit du Stade Malien de Bamako et de l’As Réal en Ligue des champions, les Onze créateurs et le Djoliba Ac en Coupe de la confédération. Les matches du tour préliminaire se jouent ce week-end. D’ores et déjà, le Djoliba Ac s’est qualifié pour les 16èmes de finale, après le forfait du club libérien Elwa United, mardi dernier.



C’est ce week-end que les matches du tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf) se joueront à travers le Continent. Il s’agit de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Quatre clubs maliens sont engagés dans ces compétitions. Ainsi, le Stade Malien de Bamako et l’As Réal défendront les couleurs nationales en Ligue des champions tandis que les Onze créateurs et le Djoliba Ac représenteront le Mali en Coupe de la confédération. Dans le souci de soulager les clubs devant faire des dépenses, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a décidé de les accompagner financièrement avec 60 millions de Fcfa, soit 15 millions Fcfa par club. Et chaque club a reçu ses sous depuis le lundi dernier. C’était en la faveur d’une cérémonie symbolique qui s’est déroulée au Stade Ouézzin Coulibaly. C’est avec un réel plaisir que les représentants des clubs ont reçu des mains du ministre Jean Claude Sidibé leur argent, en liquidité. Il s’agit de Oumar Daff (3ème vice-président du Stade Malien de Bamako) Seydou Sow (président de l’As Réal de Bamako) Sékou Massiré Sylla (président des Onze créateurs) et Modibo Coulibaly (secrétaire général du Djoliba Ac). Aux dires de Me Jean Claude Sidibé, cet argent permettra aux clubs de mieux se préparer pour défendre le drapeau national. Il a ensuite précisé que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a également contribué à hauteur de 40 millions de Fcfa, qui ont servi à l’installation du Comité de normalisation et l’organisation du tournoi de réconciliation entre les quatre clubs.







Au nom des clubs, le président de l’As Réal, Seydou Sow, a remercié le président IBK et l’ensemble du gouvernement pour ce geste très salutaire. Selon lui, c’est un grand ouf de soulagement, surtout à la veille des matches du tour préliminaire.



Notons que les deux compétitions interclubs (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) débuteront le 9 février prochain avec le déroulement du tour préliminaire aller. Les matchs retour auront lieu les 20 et 21 février 2018. Les 1/16es de finale sont programmés les 6 et 7 mars pour les matchs aller alors que le retour est prévu les 16, 17 et 18 mars. La phase de poules débutera le 4 mai avec le déroulement des matchs de la première journée, suivie de la seconde journée qui aura lieu les 15 et 16 mai. La compétition observera une pause en raison de la Coupe du Monde 2018 en Russie, avant la reprise les 17 et 18 juillet avec la programmation de la 3e journée. La phase retour commencera le 27 juillet avec la 4e journée.



Les deux dernières journées de la phase retour auront lieu respectivement les (17-19 aout) et (28-29 aout). Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.



Contrairement à la précédente édition, la Caf procèdera à un tirage au sort, le 3 septembre, pour les matchs des quarts de finale dont les rencontres aller se dérouleront (14-16 septembre) et le retour (21-23 septembre). Les demi-finales aller se joueront les 2 et 3 octobre pour les matchs aller et les 23 et 24 octobre pour le retour. Enfin, la finale aller de la Ligue des champions est prévue entre le 2 et 4 novembre et la manche retour (9-11 novembre 2018). Quant à la finale aller de la Coupe de la confédération, elle se déroulera entre le 23 et 25 novembre et le retour entre le 30 novembre et le 2 décembre 2018.



Il est nécessaire de rappeler que le WA Casablanca (Maroc) est détenteur du trophée de la Ligue des champions 2017 et le TP Mazambé (RD Congo) est le tenant de celui de la Coupe de la confédération.







A.B. HAÏDARA







À propos des 60 millions FCFA offerts par IBK :



Les précisions de Me Jean Claude Sidibé



Le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, a animé le mercredi 7 février dernier, dans la salle de conférence de son département, un point de presse pour donner des explications sur les 60 millions Fcfa reçus par les quatre clubs maliens engagés dans les compétitions africaines des clubs. Au cours de cette conférence, il a précisé que cette somme a été donnée aux quatre clubs par le président de la République afin qu’ils abordent les compétitions dans de très bonnes conditions.



En début de semaine, le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, a remis 60 millions de Fcfa à nos quatre clubs engagés dans les compétitions africaines de football (Ligue des champions et la Coupe Caf) afin qu’ils puissent préparer, dans les meilleures conditions possibles leurs différentes rencontres. Ce geste de bonne volonté a été mal aperçu par certaines personnes qui l’ont même qualifié de gaspillage d’argent du contribuable par le gouvernement. C’est pour apporter les éclairages nécessaires que le ministre des Sports a organisé ce point de presse.



Selon Me Jean Claude Sidibé, ce don de 60 millions de Fcfa aux clubs fait partie des doléances de Seydou Sow, président des clubs de la première division. “Lors de ma visite sur le terrain d’entrainement de l’As Réal de Bamako, les responsables du club, en particulier son président Seydou Sow qui est même le président des clubs de la première division du Mali, m’a sollicité pour trois choses, à savoir l’ouverture des stades, l’organisation d’un tournoi de football pour la mise en jambes des clubs et enfin de prendre en charge une partie de leur préparation. Le lendemain, j’ai transmis le message au président de la République lors du conseil des ministres et sur le champ le président IBK a décidé de donner 60 millions de Fcfa, soit 15 millions par club. C’est par chèque que nous voulions donner cet argent aux clubs, mais le président Seydou Sow m’a demandé s’ils pouvaient recevoir l’argent en liquidités parce que la transaction par banque peut prendre quelques jours, or les clubs ont urgemment besoin de cet argent pour boucler le transfert des joueurs avant le vendredi et payer les équipements. C’est pour tout cela que j’ai accepté de donner l’argent en liquidité. Il faut que les gens comprennent que cet argent a été donné aux quatre clubs par le président de la République afin qu’ils abordent les compétitions dans les meilleures conditions, sinon aucune autre idée n’est derrière”, a-t-il précisé. Ses propos ont été appuyés par le président des clubs de la première division, Seydou Sow. Il a même souligné que cette somme fait bel et bien partie des doléances qu’ils ont faites à Me Jean Claude Sidibé. “Je profite une fois de plus de l’occasion pour remercier au nom de l’ensemble des quatre clubs, à savoir le Stade malien de Bamako, l’As Réal, le Djoliba Ac et les Onze créateurs de Niaréla, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita et le ministre Jean Claude Sidibé pour leurs efforts“, a-t-il conclu.







Mahamadou TRAORE