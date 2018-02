SAN : un accident de circulation fait 5 morts et 15 blessés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région SAN : un accident de circulation fait 5 morts et 15 blessés Publié le samedi 10 fevrier 2018 | Studio Tamani

© aBamako.com par Momo

La ville de Sikasso

Tweet

SAN : 5 morts et 15 blessés c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin (09/02/2018) entre San et Bèlènithièni. Un camion 10 tonnes transportant des forains est tombé d'un pont de 4 mètres de hauteur. Selon les autorités routières le chauffeur a perdu la maîtrise du volant. Les corps ont été transportés à la morgue et les blessés à l'hôpital. Des dispositions sont en cours pour évacuer les blessés graves.