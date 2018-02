Kidal : Une rencontre entre la CMA et la Plateforme à Amassine pour consolider les acquis d’Anefis - abamako.com

Kidal : Une rencontre entre la CMA et la Plateforme à Amassine pour consolider les acquis d'Anefis Publié le samedi 10 fevrier 2018

Session du Comité de suivi de l’Accord

Le 6,7 et 8 février dernier, la localité d’Amassine, située à environ 80 km au sud de Kidal, a abrité une rencontre entre une délégation de la CMA et une autre de la Plateforme, respectivement conduite par Bilal ag Acherif et Fahad Ag Almahmoud.



La rencontre était destinée à consolider les acquis obtenus lors de la réunion entre les deux parties à Anefis en octobre dernier suite à la trêve signée en septembre suite aux affrontements meurtriers les ayant opposés autour de la région de Kidal.



A l’issue de plusieurs séances de travail, les deux parties ont renouvelé leur attachement au document du 20 septembre 2017 intitulé les engagements.

Les deux parties ont parachevé toutes les questions relatives à l’entente d’Anefis en particulier : la justice traditionnelle, la médiation locale, la responsabilisation de la commission de sécurité pour une meilleure exécution de son mandat, Appui à la commission de réconciliation dans l’exercice de ses missions.



Les parties ont réaffirmé leur attachement à l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger 2015, et appellent le gouvernement du Mali à accélérer la mise en œuvre du dernier chronogramme convenu entre les parties. Lequel chronogramme prévoit la tenue d’activités du 20 janvier au 15 mars prochain, allant dans le sens d’accélérer la mise en œuvre de l’accord.



Les deux parties lancent un appel pressant à toutes les populations afin qu’elles adhèrent aux dispositions de la présente rencontre. Les deux parties remercient sincèrement la communauté internationale, la médiation et le gouvernement du Mali pour leur accompagnement au processus.