La gendarmerie élargie son espace de protection: deux nouvelles brigades désormais ouvertes à Dialakorodji-safo et Ouezindougou

Publié le samedi 10 fevrier 2018

Les communes de Dialakorodji-Safo et Ouezindougou disposent désormais de leur propre brigade de Gendarmerie. La cérémonie officielle d’inauguration de ces deux unités de Brigades s’est déroulée, le vendredi 9 février 2018, en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Salif Traoré et du Directeur Général de la Gendarmerie, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé.



La réalisation de ces deux infrastructures a coûté la bagatelle d’environ 126 millions de F CFA. Dans son intervention, le ministre Salif Traoré a d’abord rendu hommage aux autorités communales qui n’ont ménagé aucun effort pour l’installation de ces postes de sécurité dans ces zones stratégiques de lutte contre l’insécurité dans nos villes. Ensuite, il a expliqué, que la sécurité des personnes et leurs biens, constitue un souci majeur du gouvernement.



Pour l’atteinte de cet objectif, le Général Traoré a invité les populations locales à plus de collaboration avec les forces de sécurité, soutenant que sans renseignements le but recherché ne saurait être atteint. Puis de poursuivre que de telles initiatives sont également prévues dans d’autres localités afin de rapprocher davantage la sécurité des populations.



Même message de la part du DG de la Gendarmerie, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé qui a à son tour exhorté les populations des deux communes à plus de vigilance.



2ème Cl Djénèbou dite Mah Diakité