Les sœurs Sora à la conquête du monde.

Si les sœurs Kardashian sont très populaires en Outre-Atlantique, en Afrique ce sont les sœurs Sora qui mènent la danse coté buzz et bad buzz.



Tantôt adulées, détestées ou autre, les trois sœurs Sora (Diaba, Mousso et Koudédja), nouvelles stars du Mali, sont bien décidées à graver leur nom dans les annales du monde « People ». Pour se faire, leur terrain de jeu favori reste les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout Snapchat, entre étalage de leur vie de luxe (voyage, bijoux, voitures etc.) et clash (surtout avec leur grande rivale du Cameroun Coco Amélia alias Biscuit de mer), les sœurs Sora en ont cure du « quand dira t-on » des personnes, l’essentielle pour elles, c’est de se faire connaitre à travers toute l’Afrique et pourquoi pas même au delà des frontières Africaines.



Vœu exaucé depuis peu car le très célèbre magazine français « Paris Match » vient de signer un papier sur les célèbres sœurs « Kardashian du Mali ». A cet effet, une équipe du magazine les a suivi dans leur quotidien, entre shooting et shopping, les petites princesses maliennes se sont livrées sans détours face aux questions des journalistes, retraçant leur parcours de Bamako aux Usa, puis un retour définitif à Bamako toute leur vie est passée au peigne fin, même si elles avouent qu’au début c’était juste pour le fun et rendre leurs rivales jalouses qu’elles étaient constamment sur les réseaux sociaux, après avec le nombre de « followers », elles ont vite compris qu’elles pouvaient se faire beaucoup d’argent avec ce petit vent de célébrité qui a tourné en leur faveur.



En attendant que leurs ainées du coté des Etats-Unis leur fassent un clin d’œil, on leur souhaite de continuer de surfer sur leur vague de popularité grandissante.