News Politique Article Politique Mali : le 1er tour de la présidentielle fixé au 29 juillet Publié le dimanche 11 fevrier 2018 | APA

Le 1er tour de l’élection présidentielle au Mali se déroulera le 29 juillet prochain, a annoncé ce dimanche le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga





Il a fait cette déclaration devant des représentants de la société civile à Mopti dans le centre du pays.



‘’Concernant les élections, il n’y a aucune ambigüité aussi de notre côté. Nous ferons le premier tour des élections comme prévu par nos textes, nos lois et la Constitution. Nous le ferons 29 juillet. S’il n’y a pas ces élections, personne n’a une base juridique pour exercer le pouvoir. Et nous mettrons toutes les ressources dont nous disposons et qui sont nécessaires pour que les forces armées et de sécurité aient la mobilité nécessaire pour faire le travail,’’ a déclaré Soumeylou Boubèye Maiga.

Le Premier ministre a ajouté : ‘’pour les postes de sécurité et de défense qui sont planifiés, la semaine prochaine au niveau du gouvernement nous allons débloquer un demi-milliard de francs CFA pour que ces postes soient opérationnels.’’



Des rumeurs persistantes ne cessent de se propager au Mali selon lesquelles l’élection présidentielle ne serait pas possible cette année au Mali à cause l’insécurité grandissante.



AD/of/APA





