Mali : le Premier ministre assure que la présidentielle aura lieu en juillet prochain

Mali : le Premier ministre assure que la présidentielle aura lieu en juillet prochain Publié le dimanche 11 fevrier 2018 | Xinhua

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le dimanche 29 juillet 2018, a rapporté dimanche sa cellule de communication.



Le chef du gouvernement a donné cette garantie lors d'une rencontre avec les forces vives de la région de Mopti (centre du Mali) où il effectue une visite.



A propos de la situation sécuritaire dans le pays, notamment au centre et au nord du Mali, M. Maïga a affirmé l'ouverture au dialogue et la détermination du gouvernement "à combattre et neutraliser ces lâches qui tuent des gens pour prendre leurs femmes".



"Bientôt nous entamerons le dialogue avec tous les fils du pays qui renoncent à la violence pour s'insérer dans les activités légales... Nous ferons tout pour la paix et la stabilité, mais nous combattrons tous ceux qui nous combattent", a-t-il précisé.



A Mopti, le Premier ministre a annoncé que "le gouvernement est disposé à intégrer les écoles coraniques dans le système d'éducation publique pour corriger les disparités et les discriminations".



Les 132 écoles coraniques de Douentza seront transformées en écoles publiques (coraniques) conformément au programme présidentiel d'urgence, a-t-il conlu. F