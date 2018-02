Communiqué du Rassemblement pour le Mali (RPM) : G5 SAHEL : MERCI IBK - abamako.com

Communiqué du Rassemblement pour le Mali (RPM) : G5 SAHEL : MERCI IBK
Publié le dimanche 11 fevrier 2018 | Le Reporter

Conférence de presse du RPM

Bocary Treta président du RPM

Après une année de mandat brillant à la tête l’organisation, le président IBK vient de passer les rênes du G5 Sahel à son homologue nigérien, Mahamadou Issouffi. C’était le mardi 6 février à Niamey à l’issue de la 4e Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel à laquelle les présidents des 5 pays membres de cette organisation sahélienne ont répondu présents.



Avant de passer le témoin, le président IBK a tenu à saluer l’engagement solidaire des partenaires et pays amis : l’Union européenne, la France, les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, pour le financement de la Force conjointe G5-Sahel.



Réagissant à l’évènement, “le Rassemblement pour le Mali (RPM) adresse ses chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, chef de l’Etat pour le travail acharné qu’il a abattu en une année afin que le G5 Sahel soit une réalité ; pour les efforts inlassables qu’il a déployés en vue de maintenir la cohésion au sein l’organisation ; et pour son leadership à la tête du Groupe des 5 pays du Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme.



Le Rassemblement pour le Mali (RPM) joint sa voix à celles des plus hautes autorités de la sous-région et des représentants de la Communauté internationale pour dire à au président IBK MERCI. MERCI pour le bilan éloquent salué par tous ; pour sa présidence énergique au cours de laquelle la force conjointe a été activée et opérationnelle et pour son leadership exceptionnel grâce auquel le G5 Sahel s’est imposé en si peu de temps comme le partenaire incontournable dans la lutte contre le terrorisme.



Convaincu que les choses vont s’accélérer sous la présidence du président Mahamadou Issouffi, le Rassemblement pour le Mali (RPM) présente au nouveau président en exercice ses vœux sincères de réussite à la tête du G5 Sahel”.