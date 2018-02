La Chicha, la nouvelle trouvaille de la jeunesse malienne ! - abamako.com

Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le Pays

La Chicha, désigne une pipe à eau, utilisée pour fumer du tabac. Très à la mode chez les jeunes, cette pipe à eau n’est pourtant pas sans risque pour la santé des fumeurs.



Fumée au Mali ne s’émeut plus personne. Après la cigarette, la couche juvénile s’adonne aujourd’hui à la consommation de la Chicha. Elle est devenue un objet indispensable des soirées entre amis. Dans les familles, devant les portes, dans les rues et autres espaces réservés les jeunes garçons et filles passent le claire de leur temps à fumer de la Chicha.







Dans la ville de Bamako, la quasi-totalité des jeunes de moins de vingt cinq ans fument la Chicha. « Tous les jeunots de la capitale consomme la Chicha. C’est le produit le plus convoité », explique un gérant d’alimentation. « C’est un véritable désastre », lâche-t-il. Devant la porte de sa boutique, une Chicha se trouve au milieu d’un groupe de jeunes. Ils sont de tout niveau d’instruction et âgés de seize à vingt deux ans. A tour de rôle, chacun d’entre eux tire la pipe et lâche une grosse fumée. Ils expliquent tous fumer de la Chicha par plaisir. « Ça aide la digestion », ironise Samba, un membre du groupe. Cependant, souligne-t-il, la consommation de la Chicha est très néfaste pour la santé. Elle donne très souvent du vertige, explique-t-il. Mais cela est loin de calmer leur ardeur. «La cigarette nuit gravement à la santé. Il est même écrit sur la dessus et pourtant on continue à fumer de la cigarette», justifie-t-il.



Par ailleurs, il nous est revenu que la Chicha est utiliser pour consommer de la drogue. « Ils remplacent l’eau par l’alcool », confie une source. C’est pourquoi, la police interpelle souvent les consommateurs de la Chicha. Contacté, un commissaire de la place affirme avoir entendu de telle allégation. Toutefois, poursuit-il, les enquêtes sont en cours.



La Chicha a des conséquences néfastes sur la santé



La consommation de la Chicha pose de réel problème de santé publique. D’après le site journaldesfemmes.com, la chicha provoque des effets néfastes sur la santé. Elle est composée d’environ 25% tabac associé à un mélange de la mélasse et d’arôme de fruits. « La sensation parfumée agréable est trompeuse car les fumeurs de chicha n’ont pas idée de la quantité de produits toxiques inhalés et de leurs effets nocifs sur la santé », précise le site.



Abdrahamane Sissoko