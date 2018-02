Redynamisation des cantines scolaires : Le Ministre de l’Education partage le repas avec les élèves de Zantiébougou - abamako.com

Redynamisation des cantines scolaires : Le Ministre de l'Education partage le repas avec les élèves de Zantiébougou Publié le lundi 12 fevrier 2018 | La Preuve

Pour donner un nouveau souffle aux cantines scolaires, le ministre de l’Education nationale, Housseïni Amion Guindo a passé le week-end à l’intérieur du pays.



En vue de favoriser le taux de scolarisation dans les milieux défavorisés, l’Etat et ses partenaires ont mis en place une politique d’alimentation des élèves, dénommée « Cantines scolaires ». ces derniers temps avec la crise que traverse notre pays, certains partenaires nous ont tourné le dos. Dans sa logique d’écouter, de voir et de comprendre avant d’agir, le Ministre de l’Education Nationale Housseini Amion Guindo était à Zantiebougou hier. En plus de la conférence des cadres de l’Académie de Bougouni, la situation de la cantine scolaire de Zantiebougou était à l’ordre du jour. Au delà de la visite du magasin, de la cuisine et du jardin potager de la coopérative sabati, initiatrice de la cantine, le ministre a partagé le repas avec les élèves. Des instructions ont été données au directeur du Centre national des cantines scolaires en vue de trouver des solutions pour la pérennisation de cette solidarité nécessaire pour favoriser l’éducation pour tous.







Pour la même occasion, indiquent les sources proches du Département, le Ministre Guindo a affirmé au directeur des ressources humaines du département et aux syndicats d’enseignants à Zantiebougou que « Les détenteurs de faux diplômes ne seront plus seulement exclus lors des différentes intégrations, mais aussi traduits devant la justice avec leurs complices». Aux populations de Zantiebougou il rassurera que tous les engagements du Président de la République, du Premier Ministre et du gouvernement seront respectés. Pour accompagner les braves femmes de Zantiebougou qui ont initié la cantine scolaire pour épargner aux enfants 14km de marche, le Ministre de l’Education Nationale a mis à profit cette visite pour s’enquérir des conditions de travail de leur coopérative de production de beurre de karité. Suite aux sollicitations des femmes, séance tenante, Housseini Amion Guindo s’est engagé à aider la coopérative afin de maintenir cet élan de solidarité en faveur des élèves de Zantiebougou. Il a promis dans la mesure du possible une machine et d’autres équipements.



D’ores et déjà, du côté du ministère, il nous revient que les acteurs et partenaires de cette localité ont salué les efforts du nouveau ministre qui ont permis aux élèves et enseignants de reprendre le chemin de l’école.



Madou COULOU