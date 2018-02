Assemblée générale ordinaire du MUM : Promouvoir le développement local, l’éducation et la formation - abamako.com

Assemblée générale ordinaire du MUM : Promouvoir le développement local, l'éducation et la formation
Publié le lundi 12 fevrier 2018

Face aux nombreux défis engendrés par la crise multidimensionnelle de 2012, le Mouvement pour l’Union des Maliens (MUM) apparait. Pour aider le gouvernement à faire face aux conséquences de cette crise. Il soutient toute initiative de paix. Ce mouvement vient de tenir sa première Assemblée générale au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah ce samedi 10 février. En présence de nombreuses grandes personnalités dont entre autres le président du MUM Harouna Sankaré, Chérif Ousmane Madani Haïdara, le Ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale Mohamed El Moctar.



“ Devant le constat peu élogieux pour le Mali, le Mouvement pour l’Union des Maliens se donne pour mission fondamentale de promouvoir les initiatives de développement local, d’éduquer et de former les populations sur leurs droits afin de sauvegarder ce bien commun : la paix” précise le président du MUM Cheick Harouna Sankaré dans son allocution.







En effet, la crise de 2012 enclenchée par le MNLA a fait de nombreuses victimes. Sans compter les réfugiés, les déplacés internes étaient au nombre de 102.000 en 2015. L’insécurité gagne du terrain. Du nord du pays, elle s’étend vers le centre et le sud. Les conflits intercommunau-taires génèrent. La pauvreté s’agrandisse. L’Etat fait son mieux mais hélas !



C’est pourquoi le MUM nait ” face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les populations du Mali, le MUM a été créé le 31 décembre 2016 ” ajoute M. Sankaré.



Ainsi, dans une salle plein de monde, constitué majoritairement par les femmes à tête voilée, devant un public joyeux et hétérogène, le président Sankaré poursuit son allocution. Il reconnait l’effort des plus hautes autorités dans la quête de la paix, la sécurité et la stabilité. Et encourage toute initiative de sécurité. ” Sans sécurité, toutes les initiatives de développements sont vouées à l’échec ” dit-il. Ensuite, il exprime son soutien à l’accord pour la paix. Avant d’appeler les différents acteurs à s’impliquer pour sa mise en œuvre. Mieux, en cette année électorale, M. Sankaré a invité les acteurs politiques à mettre le Mali au-dessus de tout pour une élection transparente, libre et apaisée.



Aussi, le président du MUM a salué singulièrement l’effort de deux grandes figures. L’une du gouvernement, l’autre de la société civile. Ainsi, au nom du MUM, il a décerné des trophées à Chérif Ousmane Madani Haïdara et le ministre de la Réconciliation Nationale et la Cohésion Sociale Mohamed El Moctar.



Par ailleurs, le MUM est une association apolitique à but non lucratif. Principalement dirigé vers l’humanitaire, il a été créé le 31 décembre 2016 et reste ouvert à l’adhésion de toute personne partageant ses idéaux.



Yacouba TRAORE