Paix et stabilité dans la région de Ségou: Le MPFEF invite les femmes à plus de vigilance

Paix et stabilité dans la région de Ségou: Le MPFEF invite les femmes à plus de vigilance Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Elles sont appelées à coopérer avec les forces de l’ordre, par un système d’alerte pour tout cas susceptible



Du 8 au 9 février dernier, une délégation du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille(MPFEF), conduite par Mme Traoré Oumou Touré s’est rendue dans la Cité des Balanzans. La première étape de cette visite a consisté en une prise de contact avec les responsables des groupements féminins de la ville. C’est une salle des conférences archi-comble du gouvernorat qui a servi de cadre à cette réunion d’échange avec les ségoviennes venues nombreuses pour partager les préoccupations avec la délégation ministérielle. Sous la haute direction du gouverneur de la région Georges Togo, le chef de la délégation, le Secrétaire général Mohamed Attacher Maiga a évoqué le contexte de la rencontre. Elle consiste, selon lui, à inviter les femmes à plus de vigilance par rapport la situation sécuritaire de la région. Ce faisant, Mohamed Attacher Maiga a sollicité leur collaboration, en les invitant à coopérer avec les forces de l’ordre, par un système d’alerte pour tout cas susceptible.







Ainsi, le bal des interventions fut ouvert par la conseillère technique en charge des femmes et de la jeunesse, Mme Cissé Nana Aicha. Elle a dans son exposé parlé des assises tenues en 2017 à Bamako, sur le rôle de la femme dans la recherche de la paix et la cohésion sociale. Ces rencontres de Bamako qui ont mobilisé plus 500 participants venus pratiquement de toutes les régions du pays visait un seul idéal qui fédère tous les esprits pour le bien du Mali. Invitant ses sœurs à plus de sensibilisation,Mme Cissé Nana Aicha dira que plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux de ces assises. L’une des plus importantes a été la nécessité d’organiser des pareilles assises dans d’autres régions du pays. Pour ce faire, les prochaines retrouvailles des femmes du Mali sont prévues dans la 4èmerégion. De même, un appel fort a été lancé. Il s’agit de l’appel de Bamako. Cissé Nana Aicha a également fait cas de l’implication des femmes dans le processus électoral. Elle s’est appesantie sur la loi 052 accordant 30% du quota aux femmes sur la liste électorale.



Quant à la coordinatrice du projet Karité, Mme Binta Bocoum, elle a intervenu sur l’autonomisation de la femme. Il n’y a de développement possible sans revenus. C’est pourquoi le Fonds d’autonomisation de la femme (FAFE) a été créé par les plus hautes autorités du pays. Celui-ci est chargé de financer les projets dont sont porteurs les femmes. Au-delà du FAFE, beaucoup de programmes ont été initiés pour mieux asseoir l’épanouissement socio-économique de la femme a t-elle expliqué.



Le directeur national de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille Ayouba NGouanlé a d’abord évoqué la responsabilité que doit avoir une mère dans l’éducation de son enfant. S’agissant des violences basées sur le genre, il a demandé un changement de comportement par rapport aux pratiques anciennes. Parce que selon lui, il s’est avéré maintenant, qu’elles ont plus de conséquences négatives. Il s’agit de l’excision.



L’étape du village de Yassalam : Ici il a été question de l’inauguration de la banque de céréales. Après les interventions du maire et le directeur de Care-Mali, Mme le ministre Traoré Oumou Touré a pris la parole pour remercier les habitants de l’accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation. Reconnaissant ensuite le travail abattu par l’Ong Caire-Mali sur le terrain, le ministre dira qu’elle est venue pour magnifier un partenariat avec cette ONG qui est en train de porter fruit. Pour elle,son travail est en droite ligne avec la politique gouvernementale. “Care-Mali a réussi à mettre ensemble les femmes et les hommes autour d’un idéal commun, qu’est le développement de la localité.



La rencontre avec les femmes de Markala :



L’étape de la ville de Markala a servi de cas d’école pour Mme le ministre et sa délégation. Après le mot de bienvenue du maire de ladite commune, la porte-parole du réseau des femmes MJT de la ville Mme Ba Binta Diarra a fait un listing des acquis notables enregistrés grâce au concours de l’Ong Caire-Mali. Ceux-ci se résument entre autre autres au: renforcement des capacités ; la donation en matériel ; l’organisation des femmes en réseau etc.



À la suite, le directeur de Care-Mali a mis l’accent sur l’engagement et la détermination de ces braves femmes à réussir dans la vie.



Intervenant en dernier ressort, Mme Traoré Oumou Touré s’est réjouie du dynamisme des femmes de Markala. ” Nous sommes dans une autre école. Celle de la bonne gouvernance et de la bonne gestion” a avancé Mme le ministre. Aussi” les femmes sont avec les hommes pour faire avancer la famille, autrement dit la localité” a-t-elle ajouté. Compte tenu du savoir-faire des femmes de la ville de Markala, Mme Traoré Oumou Touré a promis de faire venir une équipe de Bamako pour s’inspirer de leur école.



Pour les différentes préoccupations soulevées par ces femmes des différentes localités visitées, Mme le ministre a promis de faire tout ce qui est de son pouvoir, en collaboration avec l’Ong partenaire, pour les accompagner à se développer davantage. Notons qu’à chaque Mme Traoré Oumou Touré a fait des gestes symboliques en numéraire. Elle a également été honorée par des cadeaux de toutes nature de la part des autochtones. Des remises de grandes envergures ont été aussi faites par le projet Karité. Celles-ci sont composées des ustensiles de cuisine, des moulins à moudre et des matériels pour la transformation du karité en beurre et savon.







Diakalia M Dembélé



Envoyé special