L'Etat doit prendre ses responsabilités quant à la consommation des stupéfiants

Publié le lundi 12 fevrier 2018

L'Etat doit prendre ses responsabilités quant à la consommation des stupéfiants

La recrudescence de la violence à Bamako et à l’intérieur du pays n’est plus un secret pour personne. Chaque jour révèle son lot d’horreur. De vol en à main armée, au viol en passant par des grossièretés sur les réseaux sociaux, on est tenté de se poser souvent la question de savoir ce qui est devenu le Mali, le Maliba dont les griots nous chantent en longueur de journée et depuis des générations.



Comment en est-on arrivé à ce niveau ?







Des enquêtes ont montré que 75% des jeunes consomment des stupéfiants et cela, sans modération. De la drogue au joint en passant par de comprimés comme le Tramadol, ces excitants se sont invités dans le quotidien de la génération dite 21.



A force de donner plus de liberté aux jeunes en disant qu’on est les parents prônant la démocratie dans la famille, la plupart des jeunes ignorent aujourd’hui le droit chemin. Ils se livrent à toute sorte de mauvaises habitudes. Dominés par l’effet des stupéfiants et tout ce qui va avec, ils n’hésitent même pas une seconde à agresser physiquement et verbalement leurs proches.



L’Etat est plus que jamais interpelé à contrôler les entrées des stupéfiants sur le territoire national. Les vendeurs des produits pharmaceutiques non autorisés doivent être traqués et sévèrement punis par la loi en vigueur en république du Mali. En tout cas si on tient sauver le peu qui reste de la société: la dignité.



Amadingué Sagara