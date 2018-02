Soutien aux FAMAs :« La Plateforme rempart pour le Mali- WILI KA JO TOUMA SERA » sonne la mobilisation : - abamako.com

Soutien aux FAMAs :« La Plateforme rempart pour le Mali- WILI KA JO TOUMA SERA » sonne la mobilisation : Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Le Mouvement en appelle à la conscience collective pourrehausser le moral de nos troupes



Consciente de la nécessité de rassembler les Maliens de toutes obédiences autour du Mali et de son armée en souffrance, le Mouvement dénommé « La Plateforme rempart pour le Mali- WILI KA JO TOUMA SERA » se lance dans une campagne citoyenne de mobilisation.







Après leur meeting à la Bourse du travail, les responsables de cette plateforme ont lancé leurs activités, mercredi dernier, à la Maison de la presse. L’occasion a été mise à profit par les membres pourexpliquer aux hommes de media les objectifs de leur mouvement, mais ausside sonner en même temps la grande mobilisation autour de l’idéal.



Les ténors de cette plateforme qui mérite l’approbation, entre autres, Djimé Kanté, Ibrahima Kébé, AllayeBocoum ont fait comprendre que leur rassemblement a pour objectif, au-delà des sensibilités politiques et religieuses, de réaffirmer le soutien indéfectible du peuple à son armée. L’un des porte-parole de la plateforme, Djimé Kanté a rassuré que le mouvement « Debout sur les remparts-Wili KA JO TOUMA SERA » est loin d’être une plateforme politique, mais qui a des objectifs purement citoyens. Il s’agit, selon lui, de réaffirmer le soutien de la population aux Forces armées et de sécurité, de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et sécuriser les personnes et leurs biens dans un premier temps.



La finalité est de remonter le moral des troupes qui payent un lourd tribut dans la défense de la patrie pour leur permettre de gagner la bataille avec honneur. En effet, pour insuffler les FAMAs par le surcroît de fierté et de bravoure, la plateforme entend mener plusieurs actions de soutien. Le mouvement compte, selon ses responsables, constituer un REMPART A TOUTE FORME DE DERIVES en s’investissant dans toutes luttes ou actions, qui pourraient permettre au Mali de retrouver « la plénitude de son intégrité territoriale et sa cohésion sociale légendaire ».Il s’agira également pour cette plateforme, qui se veut de veille,de se battre corps et âme pour bannir le dénigrement des forces armées sous toutes ses formes, afin que cessent enfin les railleries et la remise en cause de la combativité des militaires maliens.



Par ailleurs, la plateforme compte organiser dans les prochains jours un deuil national, des cérémonies funèbres et des émissions télé consacrée aux Famas.Elle s’engage à identifier les veuves, orphelins et blessés de guerre en vue de leur donner une place dans les cérémonies sur le plan social.



Rappelons que cette Plateforme compte dans ses rangs des responsables d’associations de la société civile, syndicats, des leaders religieux, des militants de partis politiques d’opposition et des leaders d’opinion.



