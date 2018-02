Utilisation des réseaux : JPA-Bamako forme des milliers de jeunes - abamako.com

Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Drissa Guindo, a présidé le 9 février, la cérémonie de clôture du Forum national du projet JPA-Bamako. C’était à la Maison des aînés de Bamako, en présence des représentants d’un Consortium et de l’Union européenne.



Grâce à un financement de l’Union européenne, le projet “Jeunesse et pouvoir d’agir” (JPA-Bamako) a été mis en œuvre par le Consortium composé de CCFD-Terre Solidaire, Acord, Azhar et GRDR.



Le coordonnateur national du projet, Hafizou Touré, a rappelé que l’objectif du projet était de contribuer au renforcement de la paix et de la stabilité du processus démocratique au Mali afin de promouvoir les valeurs démocratiques fondées sur une citoyenneté active et sur un “vivre ensemble” partagé par les jeunes générations.



“Le domaine focal du projet était la jeunesse afin de contribuer à la paix à travers une participation active de toutes les sensibilité. Les bénéficiaires directs ont été 20 000 jeunes. Les volets du projet ont pris en compte le contexte sociopolitique et social du pays. Et les dialogues générationnels ont été mis à profit…”



C’est pourquoi, ajoutera-t-elle, les points saillants des recommandations ont été l’élaboration d’un statut des jeunes afin de leur assurer un accès aux services sociaux de base, à l’emploi et à l’information, promouvoir une meilleure utilisation des réseaux sociaux, développer des projets dans les zones de départ afin que la migration ne soit plus la seule alternative aux problèmes des jeunes, etc.



Drissa Guindo a fait savoir que depuis le début, son département a été impliqué, car il a pris part à la conception et à l’exécution de ce projet. Ce qui est intéressant pour lui, c’est que les jeunes sont en train de montrer aujourd’hui qu’ils existent. Ils ne veulent plus être passifs. Lors du sommet de l’Union africaine à Abidjan, les représentants des jeunes d’Afrique ont souligné que les jeunes sont fatigués d’être l’avenir, ils veulent être le présent. C’est ce que ces jeunes sont en train de faire.



Il a estimé les recommandations pertinentes même si elles ne sont pas adressées à des entités particulières.



Bréhima Sogoba