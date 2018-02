Blocage de la mise en place du nouveau bureau du CMTR : Les transporteurs demandent au ministre des Transports l’exécution de l’arrêt n°539 de la Cour Suprême - abamako.com

Blocage de la mise en place du nouveau bureau du CMTR : Les transporteurs demandent au ministre des Transports l'exécution de l'arrêt n°539 de la Cour Suprême Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

L’élection des membres du Conseil malien des transporteurs routiers du Mali (CMTR) composé de trois (3) sections à savoir : section urbaine ; section inter-urbaine et section internationale s’est déroulée le 25 avril 2015. Conformément à leur statut et règlement, après la tenue de l’élection de ce nouveau bureau, une assemblée générale est immédiatement organisée pour valider et mettre en place du nouveau bureau légitime élu à l’issue de l’élection, sauf en cas de contestation du résultat. Le bureau de Sikasso dans sa partie section internationale avait contesté le résultat de l’élection du 25 avril 2015 du CMTR et saisi la décision en juge. Selon les règlements, si une partie n’est pas d’accord avec la décision, le processus de la mise en place du nouveau bureau ne sera plus autorisé. Maintenant il faut l’intervention de la justice pour trancher l’affaire.



Il faut retenir qu’au niveau de Sikasso, c’est la liste A qui avait attaqué la liste B. Mais au finish la liste B a été déclarée victorieuse par une décision de la justice. Donc l’élection du 25 avril 2015 est bel et bien maintenue. En effet, l’arrêt de la section administratif de la Cour Suprême n°539 du 12 octobre 2017, concernant cette affaire, a donné l’autorisation au ministre des Transports d’organiser une assemblée générale pour la mise en place de ce bureau du CMTR attendu avec impatience par les transporteurs routiers du Mali. Pour cette raison, ils interpellent le ministre pour l’exécution rapide et correcte de cet arrêt de la Cour Suprême. Selon les informations cet arrêt de la Cour Suprême a été notifié aux deux parties. C’est au tour du ministre des Transports de l’exécuter pour déterminer les positions des unis et de l’autres.







La Rédaction