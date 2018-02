Presse : Une nouvelle carte biométrique pour assainir le secteur des médias et sécuriser les professionnels du métier - abamako.com

Presse : Une nouvelle carte biométrique pour assainir le secteur des médias et sécuriser les professionnels du métier Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Les journalistes maliens disposent désormais d’une nouvelle carte de presse biométrique. C’est le ministre de l’Economie numérique et de la Communication Arouna Modibo Touré qui a présidé la cérémonie de lancement de ce document le jeudi dernier à la Maison de la Presse. C’était en présence du président de la Maison de la presse, Dramane Aliou Koné, du Directeur général de l’ORTM, Sidiki N’Fah Konaté et du monde des médias toutes obédiences confondues.







Selon le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, , cette initiative procède de la volonté des plus hautes autorités d’assainir le secteur des médias au Mali, afin de sécuriser les professionnels du métier. D’un format plus réduit, la nouvelle carte contient, au recto comme au verso toutes les informations relatives au journaliste détenteur contrairement à l’ancienne. « La nouvelle carte de presse est d’un format plus réduit que l’ancienne. Au recto, il contient plusieurs informations tels que le nom, le prénom de son détenteur, sa fonction et sa photo d’identité avec la mention ‘’laisser passer’’. Au verso, figurent l’adresse, la mention ‘’strictement personnelle et surtout un code barre de sécurité qui permet, même en cas de contrôle technique, d’identifier rapidement le détenteur et de réduire les risques des fraudes ou de contrefaçon’’ a commenté le ministre Touré.



D’une durée de trois ans pour sa première délivrance, Arouna Modibo Touré, a expliqué que par la volonté du Président de la République, la délivrance de la nouvelle carte et son renouvellement à échéance est gratuit. Cependant il a tenu à préciser que par la volonté de la Commission qui a la charge de la gestion de la carte, que son renouvellement pour des raisons de perte ou de extériorisation va coûter 20000 FCFA contre quittance du Trésor public.



Le ministre Touré a profité de l’occasion pour inviter les membres de la Commission carte de presse à examiner avec rigueur et objectivité tous les dossiers pour la constitution d’une base de données fiables au niveau de son département. Il a invité les responsables des médias à grouper les demandes de leurs agents pour les envoyer le plus rapidement possible au niveau de la Commission. Car a averti le ministre, la durée de l’ancienne carte, à partir de ce lancement est de six mois.



La cérémonie a pris fin par la remise des premières cartes à certains doyens de la presse malienne. Le numéro 001 a été donc remis à Mamadou Kaloga, correspondant sportif de RFI et la 002, à la directrice de publication de l’Inter de Bamako, Amy Sanogo.



Mohamed Naman Keita