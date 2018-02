Viols et pédophilies ces derniers temps: L’indignation des Maliens est totale - abamako.com

Viols et pédophilies ces derniers temps: L'indignation des Maliens est totale
Publié le lundi 12 fevrier 2018

Une question a particulièrement défrayé la chronique ces derniers temps. Il s’agit sans surprise du viol collectif d’une jeune fille dont la vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L’acte a atteint fortement l’opinion publique. Suite à ces cas de viols et pédophiles récurrents, la police a procédé à l’ouverture de plusieurs enquêtes qui ont commencé à porter leurs fruits. Selon des sources sécuritaires, les auteurs de ces actes ainsi que leurs complices sont désormais dans les mains des forces de l’ordre. Le collectif des quatre jeunes cités ci-dessus aurait été inculpé dans la nuit du 07 février à Sotuba par la brigade chargée de la protection des mœurs et de l’enfance. Selon nos sources, la collaboration entre plusieurs unités d’enquête spécialisées aurait joué un rôle déterminant pour mettre la main sur les présumés auteurs de ce viol. Outre cette affaire, d’autres cas de viols et de pédophiles ont été élucidés grâce à cette collaboration ; comme celui survenu à l’hippodrome dont les quatre auteurs ont été arrêtés par le commissariat du 1er arrondissement. Par ailleurs, le commissariat du 13e arrondissement a procédé à l’arrestation puis la mise à disposition de la justice d’un homme de 75 ans pour acte pédophile. La photo du vieil homme a également été largement partagée sur la toile. Le commissariat du 13e a, de son coté, interpelé six autres personnes dont une fille de 16 ans pour avoir enregistré puis diffusé une vidéo à caractère pornographique avec chantage. Les enquêtes se poursuivent et selon des sources sures, toutes les personnes arrêtées ont reconnues les faits qui leur ont été reprochés.



Ousmane Ouattara