Ce samedi 10 février 2018 restera sans doute dans le CV de NJ qui a échappé de justesse à la colère d’une foule déchainée. Et pour cause, il a tenté de piquer les sous d’un charretier. Ce n’est visiblement pas à sa première expérience mais ce jour, les dieux du vol semblaient lui tourner le dos.



Il était 11 heures au grand marché de Bozola situé à seulement quelques mètres de l’ORTM. Le marché déborde de monde. Chacun est préoccupé dans ses petites affaires. Un jeune homme âgé d’une trentaine tente de piquer le portefeuille d’un charretier. Même si ce n’est pas son premier vol, NJ semblerait être un novice dans le domaine; ou a-t-il juste pris le risque? Il s’approcha du charretier, faisant semblant de le connaitre en lui tapotant les épaules. Sans se douter de ce qui se passait, ce dernier riposta. C’est justement ce moment que choisit le voleur pour introduire sa main dans la poche de la victime ignorant que le monde extérieur pouvait bien observer toute la scène.



En un fragment de second, le cri « au voleur! » se mêla au brouhaha du marché. Aussitôt, il est entouré par une foule en colère. D’aucuns réclamaient l’application de l’article 325, d’autres par contre proposaient la bastonnade à mort. Le sort semblait être scellé pour le malheureux voleur qui n’avait que pour amis des coups violents. Aspergé d’essence, il était prêt à passer sous les feux quand arrivèrent des éléments du 3ème arrondissement du district de Bamako pour arrêter la tragédie. Il venait d’échapper à une mort certaine. Les dieux du mal ne l’avaient totalement pas lâché même s’il continue de méditer de ses actes dans les murs du 3ème arrondissement.



Adama B sagara