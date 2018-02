Élection présidentielle, le 29 juillet 2018 : Le PM Soumeylou B Maïga met-il un terme à toutes les supputations ? - abamako.com

Élection présidentielle, le 29 juillet 2018 : Le PM Soumeylou B Maïga met-il un terme à toutes les supputations ? Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le Combat

«Je vous garantis que le premier tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 29 juillet 2018 », dixit le PM Boubèye Maïga. En déplacement, hier dimanche, à Mopti, dans le cadre d’une visite de travail. Il s’est montré très serein au sujet de l’organisation de l’élection présidentielle de cette année à bonne date. Il a voulu mettre un terme à toutes les supputations selon lesquelles le Gouvernement ne serait pas en mesure de respecter les délais constitutionnels.



D’autres sujets notamment le chantier crucial de la sécurisation de notre pays ont été également abordés par le PM à son arrivée à Mopti. «Nous avons décidé de déployer progressivement un effectif important des FAMA dans la Région de Mopti pour qu’il n’y ait plus un mètre carré du territoire qui soit hors de notre contrôle », a-t-il affirmé. Le PM Maïga a, en outre, promis que son équipe mettra tout en œuvre pour récupérer tous ceux qui sont récupérables et combattre ceux qui devront l’être. « C’est le moment de choisir son camp. Tous ceux qui ont des informations sur les terroristes, c’est le moment de les donner», tel a été l’appel lancé par l’actuel locataire de la Primature à l’endroit des populations de la 5e Région.



Katito WADADA : LE COMBAT