Ségou : Au moins 3 morts et de nombreux blessés suite à un accident de la circulation à Fanzana Publié le lundi 12 fevrier 2018

Ce matin, un car de la compagnie Diarra transport en provenance de Koutiala a dévié de sa route à Fanzana, localité située à quelques kilomètres de Ségou. Le bilan provisoire fait état d’au moins 3 personnes tuées et de nombreuses autres blessées.



De bonnes sources, cet accident est dû à excès de vitesse. En effet, le chauffeur du car Diarra Transport a provoqué cet accident en voulant doubler un autre de la compagnie Bani tout en refusant la priorité à un camion. C’est ainsi que forcé d’aller sur le côté pour éviter un choc frontal avec le camion qui aurait été plus dramatique, le car de Diarra Transport est tombé sur le côté. Parmi les personnes tuées figurent le chauffeur et un convoyeur.



Il convient de rappeler que la route reliant Ségou-Bamako est très accidentogène. Rien que dans les 5 premiers mois de 2017, les pompiers de Ségou ont effectué 283 sorties pour porter secours à 593 victimes dont 39 morts et 554 blessés.