Promotion de la culture malienne : La Bicim s’engage aux côtés des artistes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Promotion de la culture malienne : La Bicim s’engage aux côtés des artistes Publié le lundi 12 fevrier 2018 | La Preuve

Tweet

Se souciant du rôle majeur des artistes, la banque internationale pour le commerce et l’industrie du Mali (Bicim) a décidé de dédier une édition spéciale dénommée «Amie des arts» à travers une exposition qui a commencé ce jeudi 8 février 2018 au siège de ladite banque.



Il s’agit d’un changement de business qui porte sur un positionnement de haut de gamme visant à valoriser les efforts harmonieux des artistes. Cette première édition est une première étape pour prolonger la franchise culturelle développée depuis plusieurs années en Côte d’Ivoire, en Guinée et, depuis l’année dernière au Burkina Faso.







Faut-il le souligner, selon les initiateurs, cette exposition est un moyen de promouvoir nos artistes pour donner encore la visibilité au marché de l’art local et contribuer à relever le potentiel économique et social inhérent au secteur de la création. D’où le sens de la présence de plusieurs cadres influents de la filiale PNB Paribas et certains ministres.



Dans son intervention, le président du conseil d’administration de la Bicim, Amadou Thiam aussi félicité les exposants qui selon lui constituent actuellement le fer de lance de la reconnaissance identitaire.



Cette première édition d’exposition artistique qui va durer un mois au siège de ladite banque, donnera la chance aux visiteurs et amateurs d’art d’explorer et plonger dans les merveilles d’art plasticien, peintre, designer et dessinateur. Les différents artistes qui vont émerveiller la curiosité des visiteurs sont Abdoulaye Konaté plasticien, Amadou Sanogo peintre, Cheick Diallo designer, Noumoukè Camara dessinateur peintre, et enfin Souleymane Ouologuem peintre.



Soulignons que la présente édition qui honore l’art africain, en particulier l’art malien est également le lieu de retrouvailles d’éminentes personnalités. Notammentle célèbre cinéaste Souleymane Cissé, parrain de l’exposition qui, dans son allocution a salué cette initiative de la BCIM qui prouve à suffisance la volonté de cet établissement bancaire à glorifier et à mettre en valeur la créativité artistique.



Rappelons que La Bicim qui s’inspire des expériences de la Côté d’Ivoire du Burkina Faso et de la Guinée espère donner plus visibilité aux œuvres d’art des cinq éminents exposants du 8 février au 8 mars 2018. C’est ainsi que son directeur général, Samir MEZINE a affirmé que « la banque internationale pour le commerce et l’industrie du Mali a connu une année de transformation en 2017. Face aux nouveaux enjeux règlementaires et à un marché en constance mutation, il a fallu repenser notre positionnement au Mali. Aujourd’hui nous pouvons nous féliciter de la finalisation de ce nécessaire changement. Il nous est donc paru opportun, pour la Bicim de lancer une initiative culturelle forte pour rappeler à quel point les valeurs universelles des artistes nous sont chères, à l’instar de ce que le mécénat culturel occupe comme place au sein du groupe BNP Paribas. Promouvoir la passion, la créativité, l’innovation et l’inspiration au quotidien, telle est notre ambition. Nul doute que la richesse de la création locale et l’attachement de nos clients aux valeurs artistiques nous pousseront à rééditer l’exposition en 2019.Que cette édition de lancement soit la première empreinte d’un long chemin culturel à Bamako pour la BICIM».



Adama TRAORE