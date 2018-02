Mali : la Banque islamique de développement alloue 148 millions € à la centrale de Sirako (100 MW) - abamako.com

Mali : la Banque islamique de développement alloue 148 millions € à la centrale de Sirako (100 MW) Publié le lundi 12 fevrier 2018

Le gouvernement malien vient d’entériner le projet de loi portant sur le financement par la Banque islamique de développement du projet de construction de la centrale thermique de Sirako. L’infrastructure qui fonctionnera au fuel lourd, aura une capacité de 100 MW et le projet de sa construction intègre également la construction d’une sous-station de 150 kV et d’une ligne électrique de 30 kV.



Selon les termes de financements retenus par les deux parties, au total 148 millions € (plus de 97 milliards de francs CFA), seront débloqués pour le projet, sous forme de crédit à l’exportation.



5 millions € de ce prêt seront un financement par vente à tempérament, et un financement par crédit-bail englobera le solde des fonds.



Le Mali a actuellement une capacité électrique installée d’environ 500 MW pour un taux d’électrification d’environ 30%.