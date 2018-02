Silence: « les chiens de garde cherchent bouc-emissaire » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Silence: « les chiens de garde cherchent bouc-emissaire » Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Info Matin

Tweet

Dans la « Pravda » du régime aux abois (Info Matin) du mardi 30 janvier 2018, nous avons lu à la UNE « Déstabilisation du pays » :’’ Le Petit Monsieur ne chôme pas ‘’.



Cet article vise à jeter le discrédit sur certains hommes politiques, notamment ‘’Le petit Monsieur’’, Monsieur Tiébilé Dramé, Président du Parena, dont la seule évocation du nom coupe le sommeil au Pouvoir. Cet article, il est du même acabit que « de Ouaga à Saint’Egidio », sous la plume de Talfi, celui-là même qui, gratifié par une 4×4, a voulu acheter la presse en 2015, pour lui faire avaler les thèses de Toguna…Non, non, pas de surprise ! Ce sont les mêmes qui sont tapis dans Mali-express, Mali TV, Les reporters, Dibidani Sougou, Vieux Pere et j’en passe, au service de leurs bailleurs, spoliateurs des maigres ressources de notre pays, trainent des hommes d’honneur dans la boue, pour la simple et unique raison qu’ils ont osé critiquer objectivement la gestion calamiteuse du pays par un régime en manque de vision. Ainsi accuse-t-on pêle-mêle Tiébilé Dramé, l’Honorable Soumaila Cissé et l’ancien ministre Maître Ismaël Konaté d’être à la solde des structures qui veulent saper le moral des troupes.







Est-ce que Monsieur Tiébilé Dramé, ancien prisonnier d’opinion, adopté très jeune par Amnesty International, militant infatigable des droits de l’homme, pourfendeur convaincu du coup d’Etat mené par la junte de Kati en 2012 etc, a besoin de passer par des moyens de bas étage pour exprimer ses convictions sur la gestion actuelle de notre pays ?



Monsieur Amadou Diawara, Talfi, Vieux Père, les faits sont têtus. Tiébilé Dramé dit simplement: il y a mauvaise gestion des ressources de notre pays, et il le prouve. Ainsi :

• pour notre vaillante armée, avec 2 300 000 FCFA, à cause de la surfacturation, l’Etat n’a pu acheter que 42 Pick Up, quand il fallait 100 !



• le 2ème pont de Kayes avec 532m de long et 26m de large coûtera 36 milliards de FCFA au contribuable. Le pont le plus long jamais construit au Mali est celui de Sotuba : il est long de 1616m sur 24m et a coûté 30 milliards

• le kilomètre de voie d’accès à ce même pont de Kayes sera facturé à plus d’1 milliard de FCFA : 16,7 kms de voies d’accès à 19 milliards de francs CFA



Monsieur Amadou Diawara de Paris, on peut tout reprocher à Monsieur Dramé, sauf qu’il manque de clairvoyance et de pondération dans ses prises de position. Mais au fond, vos diatribes et vos calomnies visent uniquement à faire taire un homme qui dérange. Chez lui, le parler vrai sonne comme vrai par contre chez votre mentor IBK, le parler vrai sonne comme faux.



On a compris pourquoi ce régime a lamentablement échoué parce que nous avons un Président qui ne préside pas et des myopes conseillers qui vivent par prévarication. Monsieur le défenseur du régime IBK, les faits sont têtus et Monsieur Dramé n’y peut rien : le pays est malade à cause de la gouvernance chaotique que vous-avez installée à Koulouba.



Ce ne sont pas vos dénégations et vos atermoiements intempestifs qui vont empêcher le Président du Parena d’informer le peuple malien sur le nombre de victimes occasionnées par l’irresponsabilité et l’autisme de ce régime moribond. De la prise du pouvoir par le Président IBK (Septembre 2013) à nos jours, il y a eu plus de 2100 morts sans compter les 26 civils tués le 25 janvier 2018 lors de l’explosion d’une mine à Boni ( région de Mopti), le même jour, les Famas ont été attaquées à Gomacoura (région de Ségou), le 27 janvier 2018 à Soumpi (région de Tombouctou), 14 soldats maliens tués ; le 28 janvier, 4 gardes tués à Ménaka.



La vérité vraie, Monsieur le sbire du régime décadent, la mauvaise gouvernance et le manque de vision et d’anticipation sont à l’origine de la déliquescence actuelle de notre pays. Mais les thuriféraires du régime veulent cacher la vérité sous le boisseau en cherchant des bouc-émissaires dans l’optique de divertir le peuple malien qui a tant souffert de cette gestion calamiteuse.



Alors Monsieur le laudateur du régime, que dites vous des prises de position de l’imam Mahmoud Dicko, Président du Haut Conseil Islamique du Mali, un des artisans de la victoire du Président IBK en 2013 ? Quid du Général Moussa Sinko Coulibaly qui a voulu le proclamer élu dès le 1er tour de la présidentielle en 2013 et qui, aujourd’hui, dit ceci dans les colonnes d’un journal de la place « il n’y aura pas de solution sécuritaire tant que cette équipe dirigeante est à la tête de l’Etal » ?



Les sbires du régime doivent remercier et encourager le Président du Parena pour son sens élevé de l’Etat et ses analyses perspicaces qui peuvent servir de bréviaire pour un régime démocratique et stable.



Sidi Touré,

1er Secrétaire National à la communication

(PARENA).