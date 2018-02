Le Premier ministre SBM à Mopti: « c’est le moment où chacun doit choisir son camp » - abamako.com

Restaurer la paix sur l’ensemble du territoire et assurer aux populations la quiétude indispensable leur permettant de vaguer à leurs occupations est la première des priorités de la Feuille de route assignée au gouvernement dirigé par le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA. À la tête d’une importante délégation de 7 ministres et quinze députés, SBM était, hier dimanche, à Mopti pour échanger avec les autorités administratives politiques et militaires en vue d’évaluer les mesures sécuritaires mises en place pour assurer davantage la quiétude des populations.



Pour ce voyage dans la Venise malienne, le Premier ministre était accompagné des ministres de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag ERLAF ; de la Sécurité et de la protection civile, le général Salif TREAORE ; de la Réconciliation nationale, Mohamed El Moctar ; de l’Éducation nationale, Housseini Amion GUINDO ; de l’Élevage, Mme KANE Rokia MAGUIRAGA ; de la Justice, Hamidou Younoussa MAIGA ; du Commissaire à la Sécurité alimentaire, avec rang de ministre, Oumar Ibrahim TOURE.

Pas moins de quinze députés, dont le Président de la Haute cour de justice, Abdrahamane NIANG ; le maire KANSAYE et le président du Conseil de cercle étaient de la partie.







Il faut signaler que cette visite intervient 40 jours après sa nomination. Ce qui dénote de tout l’intérêt que le Gouvernement accorde la question sécuritaire, notamment dans le Centre du pays.

L’Objectif de cette visite était d’inspecter et d’évaluer le dispositif sécuritaire mis en place, notamment dans le Centre du pays. En effet, dans le souci de donner une réponse opérationnelle à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, le Gouvernement avait mis en application le Plan intégré de sécurité pour le Centre et le Nord du pays. En plus de ce plan, la hiérarchie militaire avait mis en application, le 1er février dernier, l’interdiction de la circulation des engins à deux roues et des pick-up dans plusieurs localités de la région de Mopti. Le déplacement du Premier ministre entre donc dans le cadre d’une première évaluation de ces mesures sécuritaires.

Sur place, SBM a échangé avec les autorités civiles et militaires régionales, ainsi que l’état-major opérationnel du G5 Sahel.

En marge du volet militaire, le Premier ministre, chef du Gouvernement, a rencontré les autorités scolaires de Mopti auxquelles il a remis 10.000 kits scolaires. « Nous avons mis 10 000 kits scolaires à disposition du gouverneur afin qu’il puisse procéder à leur distribution », a fait savoir SBM.

Monsieur MAIGA a aussi remis aux organisations féminines des motos pompes et des plateformes multifonctionnelles.

« Autant nous sommes déterminés à combattre et neutraliser ces lâches qui tuent des gens pour prendre leur femme, autant nous sommes aussi ouverts au dialogue », a lancé le PM.

Le dialogue avec tous les fils

Le PM a promis que le dialogue sera ouvert avec tous les fils du pays si cela doit conduire à la paix.

« Bientôt, nous entamerons le dialogue avec tous les fils du pays qui renoncent à la violence et qui sont prêts à s’insérer dans les activités légales », dira-t-il.

Selon lui, le Gouvernement est disposé à intégrer les écoles coraniques dans le système public pour corriger les disparités et les discriminations. Déjà, il a souligné que les 132 écoles coraniques de Douentza seront transformées en écoles publiques, conformément au Programme présidentiel d’urgences sociales. « Nous allons transformer les écoles communautaires en écoles publiques. Cela commence dès maintenant avec les 132 écoles communautaires de Douentza », a-t-il annoncé.



À Mopti, le PM Soumeylou Boubeye MAIGA a promis la nomination, très prochaine, des sous-préfets partout où cela se doit avant d’engager un combat farouche contre ces lâches.

« Nous les traquerons partout, jusqu’à mettre la main sur chacun d’eux un à un. C’est le moment où chacun doit choisir son camp. Tous ceux qui ont des informations sur les terroristes, c’est le moment de les donner. Le combat sera mené sans ambiguïté », a-t-il laissé entendre.



Il a soutenu que le Gouvernement a élaboré le Plan intégré pour la sécurisation du Centre pour assurer la quiétude des populations. Tous les moyens seront mis en œuvre pour qu’aucun « centimètre carré n’échappe au contrôle du pays », a insisté le PM. Pour cela, annonce-t-il, « Nous avons décidé de déployer progressivement un effectif important des FAMa dans la région de Mopti pour qu’il n’y ait plus un mètre carré du territoire qui soit hors de notre contrôle ».



« Nous ferons tout ce qui est de notre devoir et de notre pouvoir, mais nous combattrons tous ceux qui nous combattent. Autant, nous sommes déterminés à combattre et neutraliser ces lâches qui tuent des gens pour prendre leur femme, autant nous sommes aussi ouverts au dialogue », a-t-il prévenu.



Correspondance particulière