Canon CM: le pari de la performance

Après le lancement, le 11 novembre dernier, de la marque Phantom 8 qui a eu un succès retentissant, TECNO a mis sur le marché le téléphone Camon CM, le 25 janvier dernier, à l’intention surtout des jeunes de 25 à 30 ans avec des revenus moyens.

L’appareil qui se fait une place sur le marché national, pour la première fois, a été présenté, samedi dernier, au siège de la société, au cours d’une conférence de presse, animée par Salif DOUMBIA, Chargé de Communication-Médias et Moussa MAIGA, Chargé de formation des produits TECNO.



Certains collaborateurs des conférenciers étaient également de la partie.

M. MAIGA a fait savoir que la nouvelle marque a été conçue essentiellement pour les jeunes de la tranche d’âge comprise entre 25 à 30 ans et qui affectionnent particulièrement prendre des photos.

En termes de valeur, le Chargé de formation des produits de TECNO a révélé que le Camon CM se distingue par un selfie clair, offrant des images beaucoup plus nettes.

En ce qui est de ses points de vente (particularités), a-t-il poursuivi, il est doté d’une caméra 13 Méga pixels (MP), très performante ; d’un 4G rapide (la 4G étant 10 fois plus rapide que la 3G) ; d’un plein écran avec ses 5.7, nettement plus performants que les 5.5. Et le plein écran (see moore), a-t-il expliqué, qui permet de voir plus loin et de manifester instantanément ses émotions.

La 3e génération de verre cornig offre une protection contre les rayures du téléphone. Dès lors, il n’est plus besoin de s’encombrer de l’achat d’un incassable pour la protection de l’écran.

La nouvelle marque est également dotée d’un mode de protection de vision. Les yeux étant essentiels pour l’utilisation d’un téléphone, le fabricant a doté le Camon CM de ce mode de protection qui permet d’éviter les problèmes de vision chez les utilisateurs.

Dans la même veine des prouesses technologiques, la nouvelle marque de téléphone permet un partage d’écran, offrant ainsi la possibilité d’ouvrir deux fenêtres en même temps.

Aussi, il n’est donc plus besoin de fermer l’une d’abord et d’en ouvrir une autre ensuite.

A tous ces avantages ci-dessus cités, M. MAIGA ajoute la haute clarté du super flash dont est muni le téléphone Camon CM qui permet de prendre des photos de nuit de la même qualité que celles prises dans la journée. Ce qui est rendu possible grâce à 4 flashes circulaires.

Le Camon CM, de ce fait, est particulièrement conseillé pendant les divertissements nocturnes des jeunes, a-t-il assuré.

Il faut signaler que pour satisfaire à certains besoins particuliers des utilisateurs, la marque Camon CM a été dotée d’un flash de rappel. Ainsi la lumière s’allume et s’éteint quand on appelle ou décroche ou quand l’utilisateur reçoit un texto.

Le nouveau téléphone, a-t-on fait savoir, dispose d’un emplacement, au dos, pour empreinte digitale. Il suffit d’y poser le doigt pour effectuer des captures d’images plus rapidement, en appuyant sur la touche volume ; de verrouiller ou de décrocher le téléphone.

De même, en matière de maniabilité, Camon CM a un HIos de 3.2 plus rapide. Toute chose qui permet de faire des raccourcis. Avec ce téléphone, il n’est plus nécessaire de rentrer dans le Paramètre pour l’exécution de tâches.

Pour ce qui est du prix qui tourne autour des 80 000 FCFA, Salif DOUMBIA, Chargé de communication-Médias, a rappelé que le marché malien est segmenté, chaque couche étant caractérisée par une contrainte financière particulière. Ainsi, à la différence par exemple du Phantom 8 dont la clientèle se recrute parmi les gens qui ont un revenu élevé, le Camon CM vise plutôt ceux qui ont un revenu moyen et qui pourraient aussi bénéficier d’un maximum de commodités, sans que cela ne coûte les yeux de la tête.

En fait, il s’agit de sacrifier à une logique commerciale fondée sur la satisfaction du client en intégrant sa capacité financière.

De toute évidence, cette politique commerciale de TECNO porte ses fruits, puisqu’à en croire M. MAIGA, la semaine qui a suivi le lancement du Camon CM, il y a eu rupture de stock. Ce que l’on s’explique aisément par l’accessibilité financière doublée de la performance technologique.

Il en a d’ailleurs été de même après le lancement du Phantom 8, a-t-il fait savoir, avant de rassurer que le marché a été réapprovisionné autant en Phantom 8 qu’en Camon CM.

Dans sa quête perpétuelle de qualité et de confort, a indiqué le Chargé de formation, TECNO, de plus en plus, met sur le marché des téléphones légers, faciles à transporter en tout lieu.



Par Bertin DAKOUO