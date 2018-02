Le Premier ministre, chef du Gouvernement Son Excellence monsieur Soumeylou Boubèye Maïga a présidé ce lundi 12 février 2018, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, la cérémonie d’ouverture du 19ème congrès international et exposition de l’associ - abamako.com

Publié le lundi 12 fevrier 2018

Le Premier ministre, chef du Gouvernement Son Excellence monsieur Soumeylou Boubèye Maïga a présidé ce lundi 12 février 2018, à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, la cérémonie d'ouverture du 19ème congrès international et exposition de l'associ

C'était en présence de plusieurs personnalités africaines et internationales, des bailleurs de fonds et des scientifiques de haut niveau.











A cette occasion, le Premier ministre a déclaré que par rapport à la gestion des bornes fontaines, le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour mettre fin aux spéculations liées à cette gestion. Il est inacceptable que le consommateur final paye plus, pour accéder à l’eau potable, a t il martelé. Pour permettre en œuvre le Programme présidentiel d’urgences sociales relatif à l’accès à l’eau potable, le Premier ministre a déclaré que 109.544 branchements ont été réalisés dans plusieurs localités du pays, et le programme va se poursuivre avec 200 000 autres branchements ? Cela jusqu’en 2020.



Enfin, le Premier ministre a tenu à féliciter le directeur général de EDM SA pour la diligence dans le rétablissement de l’électricité à la mairie de Mopti. Une préoccupation qui lui avait été soumise, à l’occasion de sa visite, le dimanche 11 février, dans la capitale de la 5ème région administrative du Mali, située au centre du pays et en proie à l’insécurité marquée par des attaques terroristes barbares et lâches.



Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Parmi lesquels celles de monsieur Boubacar Kane, directeur général de SOMAGEP SA et président du congrès de l'association africaine de l'eau, de Abdrahim Al fiki, président de l'AAE, monsieur Loïc, président du conseil mondial de l'eau et monsieur Malick Alhousseiny ministre de l'eau et de l'énergie.



Le congrès de Bamako se veut d'accélérer et d'amplifier l'accès à l'assainissement et à l'eau, si l'on sait que 60% de la population mondiale n’a pas accès à l'assainissement.

Ce 19ème congrès a précédé le 2ème forum des femmes de l'association africaine de l'eau sur le thème "genre et changements climatiques en Afrique"