Tour préliminaire des compétitions africaines : Déplacement périlleux pour les représentants du Mali
Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le Tjikan

Le weekend dernier a été marqué par le tour préliminaire aller des compétitions africaines de football. Sur les quatre représentants maliens en lice, seul le Djoliba AC est sûr de jouer les seizièmes de finale en coupe de la CAF suite au forfait du club libérien d’Elwa United. L’incertitude plane pour ce qui concerne les trois autres clubs engagés.



Hormis le Djoliba AC qualifié en raison du forfait du club libérien d’Elwa United, nos représentants dans les différentes compétitions africaines de football devraient encore patienter pour être fixés sur leur sort. Au vu de leurs résultats identiques 1-1 des matchs allers à domicile, l’on pourrait presque dire que la tâche s’annonce très difficile pour le Stade Malien de Bamako et l’AS Réal engagés en ligue africaine des champions ou encore pour les Onze créateurs, en coupe de la CAF. L’équipe de l’AS Réal qui était la dernière équipe malienne à entrer en lice le dimanche dernier face à Moutain of Fire Miracles du Nigéria a tout de même donné une réelle satisfaction au public. Encaissant un but dès la 15ème minute grâce à NojeemAkuyemi, l’AS Réal réagit et égalise à la 17ème minute par son capitaine Mohamed Camara. La jeune équipe de l’AS Réal a même pris une nette ascendance vers la fin du match. Toute chose qui laisse espérer que le match retour au Nigéria reste jouable pour les deux équipes.







L’autre représentant malien en ligue africaine des champions à savoir le Stade Malien de Bamako qui était entré en lice le samedi dernier a lamentablement déçu ses supporters face à Williamsville de Côte-D’Ivoire. Alors qu’il menait 1-0 grâce au pénalty transformé par N’Tji Amadou Samaké, le Stade Malien de Bamako sera rejoint au score dans les ultimes secondes d’arrêt de jeu.



Les Onze créateurs de Niaréla qui ont ouvert le bal dès le vendredi face au club algérien de Belouiedad ont également ouvert le score avant d’être rejoints par les Algériens.



En somme, les matchs retour des compétitions africaines de football s’annoncent rudes pour nos représentants engagés, le Stade Malien de Bamako et l’AS Réal en ligue africaine des champions face respectivement à Williams ville de Côte-D’Ivoire et Moutain of Fire and Miracles du Nigéria. Mais aussi, pour les Onze créateurs de Niaréla en coupe de la CAF face au club algérien de Belouizdad. Le second représentant malien en coupe de la CAF à savoir le Djoliba AC est tout à fait sûr de disputer les seizièmes de finale de la coupe de la CAF puisque les rouges ont bénéficié du forfait du club libérien d’Elwa United. Le Djoliba AC devra attendre le match retour entre APR du Rwanda et Anse Reunion des Seychelles pour connaître son adversaire des seizièmes de finale de la coupe de la CAF.



En tous les cas les supporters des quatre clubs engagés se sont tous mobilisé derrière nos représentants qui étaient en lice ce weekend. Que ça soit le match du vendredi ayant mis aux prises les Onze créateurs à Belouizdad d’Algérie, celui du samedi ayant mis aux prises le Stade Malien de Bamako à Williams ville de Côte – D’Ivoire ou encore celui du dimanche qui a mis aux prises l’AS Réal de Bamako à Moutain of Fire Miracles du Nigéria et même le Djoliba AC qui n’était pas concerné ce weekend pour cause du forfait de son adversaire du Libéria, les supporters de ces quatre clubs étaient tous là pour supporter les quatre clubs comme ils le faisaient à leurs clubs respectifs. A ceux – ci s’ajoutent les supporters des Aigles habillés quant à eux aux couleurs nationales.



Almihidi Touré