8ème édition de la Coupe Interbancaire : La BOA surclasse l'Ecobank
Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le Tjikan

Présidée par le ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou Cissé et la 2ème vice- présidente de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) Mme Diarra Tiguida Guindo, la finale de la coupe interbancaire disputée le samedi 10 février dernier au Stade Mamadou Konaté a été remportée par la Bank Of Africa (BOA) qui a battu Ecobank sur le score d’un but à zéro.



Organisée par l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Mali (APBEF), la finale de la 8ème édition de la coupe interbancaire a été disputée le samedi 10 février dernier au Stade Mamadou Konaté entre l’équipe de la BOA et celle d’ECOBANK. Elle a mobilisé outre le ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou Cissé et la 2ème vice- présidente de l’APBEF Mme Diarra Tiguida Guindo, les DG de la BOA Abdalla Iched, de la BNDA Souleymane Waigalo, de la BCS Mme Koné Mahawa Bamba, de l’ALIOS Finance Amadou Touré, les représentants d’ECOBANK Abdou Ly et de la BCEAO Ousmane Sy.







Après le coup d’envoi symbolique donné par le ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou Cissé, le suspens entre les deux équipes va durer jusqu’à la 79ème minute. Profitant d’une perte de balle au sein de la défense d’ECOBANK, Boubacar Fadiala Keita ouvrit enfin le score à la grande satisfaction des supporters de l’équipe de la BOA. Le score d’un but à zéro sera maintenu jusqu’au coup de sifflet final. La BOA remporte ainsi la finale de la 8ème édition de la Coupe Interbancaire. Le vainqueur a reçu les médailles d’or, le vaincu en a reçu des médailles d’argent, la 3ème place est revenue à l’équipe de la BNDA qui a battu celle de la BIM sur le score également d’un but à zéro. Beaucoup de prix ont été décernés. Le prix du meilleur joueur de la finale est revenu à Abdoul Karim Konaté d’ECOBANK, son gardien Abdoul Karim Diarra a été désigné meilleur gardien de la finale. Le prix du meilleur buteur du tournoi est revenu à Mamadou Touré de l’équipe de la BIM. Le prix de l’équipe fairplay a été remporté par l’équipe de la BNDA.



Les officiels de la 3ème place ainsi que ceux de la finale n’ont pas été oubliés par les organisateurs. Le trio arbitral de la petite finale et de la grande finale ont également reçu des médailles en or.



Présent à la finale, le ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou Cissé s’est réjoui de la Coupe Interbancaire, une initiative de l’APBEF.



« L’objectif visé derrière ce tournoi est d’abord de faire connaître la profession bancaire et ensuite c’est l’occasion de promouvoir la pratique du sport au sein des autres entreprises. Les banques se sont organisées mais nous souhaitons que les autres professions présentes au Mali s’organisent pour développer la même initiative, le même tournoi dans d’autres sports autres que le football. Puisque in fine, il s’agit d’un jeu qui a permis l’entremise, la collaboration, l’entraide et de la solidarité. C’est de ça qu’on a besoin aujourd’hui au Mali », a souligné le ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou Cissé.



Almihidi Touré