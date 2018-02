Arcane politique : L’association ‘’Mali Koura Sin-Sin Béré’’ se positionne - abamako.com

Arcane politique : L'association ''Mali Koura Sin-Sin Béré'' se positionne Publié le lundi 12 fevrier 2018 | Le Tjikan

A l’occasion de son cinquième anniversaire, l’association politique ‘’Mali Koura Sin SinBéré’’ a organisé un meeting, le samedi 10 février dernier au Centre Islamique d’Hamdallaye. Le principal sujet au menu des débats était la gouvernance du pays.



Créée il y a 5 ans, l’association politique ‘’Mali-Koura Sin-Sin Béré’’ œuvre pour la consolidation de son encrage sur la scène politique. Le samedi 10 février dernier, elle a organisé un meeting au Centre Islamique d’Hamdallaye pour diagnostiquer la gouvernance du pays.







Selon le président de l’association ‘’Mali Koura Sin SinBéré’’ Lacine Diabaté, la situation actuelle est peu reluisante.



« Nous méritons plus que la situation actuelle », a-t-il affirmé. D’après lui,avec la solidarité internationale manifestée à l’égard du Mali en 2013, le pays avait d’énormes opportunités pour sortir de la crise. Malgré cela dit-il, il existe encore des voies de sortie de cette situation.



« Les ressources humaines et les moyens sont disponibles pour la mise en œuvre de cette offre à laquelle je vous demande de croire tous pour un Mali émergent et un futur radieux », a-t-il déclaré. Avant de faire savoir que le programme de ‘’Mali-Koura Sin-sin béré’’ est axé sur le renforcement des capacités et la professionnalisation de l’outil de défense et de sécurité. Il s’agit de construire une armée républicaine et professionnelle à hauteur des espoirs.



Sur le plan diplomatique, ‘’Mali Koura Sin Sinbéré’’, prône une politique étrangère proactive, prospective, tournée vers la promotion du modèle malien et favorisant le panafricanisme et l’intégration régionale, sous régionale et africaine. Il a également dévoilé les autres axes du programme articulés autour de la bonne gouvernance et une démocratie forte, l’émergence économique et des services sociaux de base de qualité et accessibles à tous.



A sa suite, la présidente des femmes, Nana Diabaté a invité les jeunes et les femmes à se mobiliser massivement autour de l’association.



Quant au vice-président de ‘’Mali Koura Sin-Sin Béré’’, Mafing Dembélé, il a rappelé les activités menées par l’association depuis sa création. Au nombre desquelles, l’initiation des femmes de Lassa en technique de fabrique du savon, la remise de matériels sanitaires, l’organisation de journées de don sang, de cours de rattrapage pour les élèves de 9ème année entre autres.



A noter que cette rencontre a enregistré la présence du président du parti UM-RDA, Ibrahim Boubacar Bah.



Fily Sissoko