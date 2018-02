1ère assemblée générale du Mouvement pour l’Union des Maliens : Cherif Ousmane Madani Haidara et le ministre Mohamed El Moctar honorés - abamako.com

1ère assemblée générale du Mouvement pour l'Union des Maliens : Cherif Ousmane Madani Haidara et le ministre Mohamed El Moctar honorés Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Tjikan

Le Mouvementent pour l’Union des Maliens (MUM)a tenu le samedi 10 février dernier, sa première assemblée générale au Palais de la Culture. C’était en présence de son président Cheick Harouna Sankaré, du ministre de la Réconciliation Nationale, Mohamed El Moctar et d’Ousmane Cherif Madani Haidara, guide spirituel de l’association Ancar Dine. Le thème retenu était « unis pour bâtir ».



Selon Cheick Harouna Sankaré,c’est face aux nombreux défis auxquels sont confrontées les populations du Mali que le Mouvement pour l’Union des Maliens (MUM) a été créé le 31 décembre 2016.







« C’est une association apolitique non confessionnelle et à but non lucratif qui est ouverte à toute personne acceptant d’adhérer à ses statuts et règlement intérieur », a expliqué Cheick Harouna Sankaré. Pour qui, leMUM est né de la volonté de ses membres fondateurs de promouvoir le rôle de tous les Maliens dans la préservation de leur sécurité tant physique que matérielle. Car sans sécurité, tous les projets de développement sont voués à l’échec.



« Les défis auxquels nous sommes confrontés sont entre autres, l’insécurité grandissante, la méconnaissance des droits et devoirs, la montée de l’Islam radical, la pauvreté croissante, les conflits intercommunautaires et surtout le risque d’enrôlement des enfants talibés dans les rangs des djihadistes, terroristes et narcotrafiquants », a déclaré Cheick Harouna Sankaré. Qui dira que dès le début de la crise, le Mali a bénéficié du soutien de la communauté internationale se fondant sur les résolutions des nations unies. Ce qui a permis de repousser les terroristes et de stabiliser la situation dans le pays.



«L’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger signé les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako reste pour le mouvement, l’unique instrument juridique de sortie de crise pour le Mali », a souligné le président du Mouvement pour l’Union des Maliens. Avant d’indiquer que le Mouvement a décidé de décerner des trophées de la paix à des personnalités pour leur engagement sans faille dans la promotion de la paix et la stabilité au Mali. Il s’agit de Cherif Ousmane Madani Haidara, guide spirituel des Ançars et Mohamed El Moctar, ministre de la Réconciliation Nationale.



A sa suite, Cherif Ousmane Madani Haidara a remercié le président de la République Ibrahim Boubacar Keita et Cheick Harouna Sankaré dont le mouvement se donne comme mission fondamentale de promouvoir des initiatives de développement local, d’éduquer et de former les populations sur leurs droits et devoirs afin de sauvegarder la paix.



