Rétablissement du transport ferroviaire Bamako-Kayes : IBK tient sa promesse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rétablissement du transport ferroviaire Bamako-Kayes : IBK tient sa promesse Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Tjikan

© aBamako.com par Androuicha

Départ du train voyageur Dakar Bamako marquant la reprise du trafic ferroviaire au Mali

Bamako, le 12 février 2018. Avec le ministre des Transports et du Désenclavement à bord, le train voyageur Dakar Bamako s`est ébranlé de la gare ferroviaire pour Kayes marquant ainsi la reprise officielle du trafic ferroviaire au Mali. Tweet

L’une des promesses du président de la République Ibrahim Boubacar Keita aux populations de la cité des rails était le rétablissement du transport ferroviaire entre la capitale malienne et la première région du pays. Cette promesse a été concrétisée hier lundi 12 février.



Le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar a quitté hier Bamako en direction de Kayes avec des journalistes dans les six nouveaux wagons pour annoncer officiellement la reprise du transport ferroviaire entre Bamako et Kayes au grand bonheur des populations de la cité des rails. La nouvelle a été accueillie avec joie dans la cité des rails et même dans la capitale. Car les populations maliennes en général et celles de Kayes en particulier avaient commencé à avoir la nostalgie des trains voyageurs dont l’arrêt a entrainé de graves conséquences pour elles.







M.D