L’amphithéâtre de l’IPR-IFRA de Katibougou a abrité le vendredi 9 février dernier, la cérémonie de remise d’équipements agricoles et de laboratoire ainsi que des véhicules à l’IPR-IFRA de Katibougou. Ces équipements ont été offerts à cet établissement dans le cadre du Centre d’Innovations Vertes (CIV), un projet financé par la coopération allemande. L’évènement était placé sous la présidence de la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr AssetouFounèSamakéMigan. C’était en présence du secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Abdoulaye Hamadoun, des responsables de la coopération allemande, du Directeur Général de l’IPR-IFRA de Katibougou, Pr MahamoudouFamanta, du représentant du Gouverneur, BenogoOuologuem et du Maire de la commune urbaine de Koulikoro.



Après avoir adressé ses remerciements à la coopération allemande pour ce geste et pour ses nombreux efforts aux cotés des autorités du Mali, Pr AssetouFounèSamaké dira que le programme global des Centres d’Innovations Vertes (CIV) pour le secteur Agro-alimentaire contribue dans une large mesure à la mise en œuvre de la Politique de Développement Agricole. Une politique visant le développement des innovations techniques et technologiques par la recherche et les différentes professions agricoles, la formation de l’ensemble des acteurs du secteur pour leur permettre d’accéder à des niveaux de connaissances et de compétences requis pour afin de remplir leurs rôles et missions, le développement d’un système de recherche et de conseil agricoles au service d’une agriculture durable et compétitive.







« Ce programme, lancé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement pour appuyer les efforts de l’Etat malien dans la promotion des innovations, vise le développement des chaines de valeur mangue, riz et pomme de terre/maraichage. Il est mis en œuvre par la GIZ dans le cadre de l’initiative spéciale ‘’un seul monde sans faim’’. Aussi, le renforcement des capacités de l’IPR/IFRA de Katibougou à travers la composante du Mali, est d’une importance capitale pour notre pays car, l’IPR/IFRA demeure le principal établissement de formation agricole et aussi un maillon essentiel du Système National de Recherche Agricole. », a souligné la ministre. Pour qui, l’utilisation rationnelle et efficiente de ces équipements devra permettre à l’IPR/IFRA de mieux faire face à ces missions de formation diplômante et qualifiante, de développement de la recherche scientifique et technologique ainsi que d’appui au monde rural. C’est pourquoi, elle a invité les enseignants et les étudiants à faire un bon usage de ces matériels pourque quelques années près, les donateurs puissent revenir dire qu’ils ne se sont pas trompés.



Pr AssetouSamakéMigan a par ailleurs indiqué que le pays a besoin de soldats pour assurer la sécurité du territoire, mais aussi de soldats pour assurer sa sécurité alimentaire. C’est pourquoi, elle a invité les enseignants et étudiants de l’IPR-IFRA de Katibougouà prendre conscience de ces enjeux pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Car pour elle, l’IPR/IFRA n’est pas n’importe quel établissement d’enseignement supérieur au regard de son importance dans la formation agricole et la recherche scientifique.



Dans son intervention, Juergen Koch, Directeur Résident de la GIZ au Mali a rappelé que les activités de sa structure au Mali sont actuellement axées sur trois domaines prioritaires dont la décentralisation et la bonne gouvernance, la promotion d’une agriculture durable et productive ainsi que l’approvisionnement en eau et l’assainissement.



« En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la GIZ appuie l’innovation et la mise en œuvre du Programme National de l’Irrigation de Proximité à travers son Programme d’Appui au sous-secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP) qui est actuellement à sa 3ème phase. Cet engagement vise à assurer de bonnes récoltes même pendant les années de faibles précipitations comme ce fut le cas la saison dernière », a précisé Juergen Koch. Avant d’ajouter que l’innovation joue un rôle important dans cette dynamique d’où l’initiative « un seul monde sans faim » à travers le Centre d’Innovations Vertes initié en 2014.



Pour lui, le CIV vise le renforcement de l’efficacité des chaînes de valeur ajoutée en riz, pomme de terre/maraîchage, mangue et poisson, en s’appuyant sur les acteurs formés dans le cadre du PASSIP.



Pour sa part, le Directeur Général de l’IPR-IFRA de Katibougoua remercié la coopération allemande pour les différents appuis. Avant de les rassurer du bon usage des aides reçues.



Cette cérémonie a pris fin par la visite des stands d’exposition des savoir-faire des paysans surtout dans la transformation des produits alimentaires.



A noter que les matériels remis sont composés de véhicules dont des tracteurs, un laboratoire, bien équipé, un centre doté d’un système d’irrigation, un parc à auto que la ministre AssetouFounèSamakéa inauguré lors de cette cérémonie.



M.D