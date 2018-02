JCI Universitaire Moribabougou mandature 2018 : Bakassé Cissé élu président - abamako.com

JCI Universitaire Moribabougou mandature 2018 : Bakassé Cissé élu président Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Tjikan

Les membres de la Jeune Chambre Internationale Universitaire Moribabougou (JCI UMoribabougou), ont tenu le samedi 10 février dernier, la première assemblée générale du mandat 2018 au Café d’Afrique LAGON. Au cours de ladite assemblée, BakasséCissé a été investi dans ses fonctions de président local 2018.C’était en présence d’Hamed Touré, parrain du mandat etCissé Fanta Cissé, marraine du mandat.



L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’organisation. Et c’est au cours de cette assemblée que les grandes décisions sont prises. L’ordre du jour de cette assemblée portait essentiellement sur la nomination des membres du Comité Directeur Local, celle des directeurs de projets et l’adoption du plan d’actions.



L’aspect le plus marquant était l’adoption du plan d’actions qui constitue la feuille de route du mandat. Ce plan d’actions contient des projets phares à réaliser au cours de l’année notamment : La 3ème édition du projet «DONI BLON», le «don de sang», une activité sportive, la «Coupe Jayccé». Désignée lors de la convention nationale de la JCI-Mali, tenue à Koulikoro du 13 au 15 octobre 2017, la Jeune chambre internationale universitaire Moribabougou aura en charge de piloter la commission d’organisation de la convention groupée de la zone 1 du 24 au 25 août prochain. Ce projet constitue l’une des manifestations zonales de la JCI Mali.



Le thème de la mandature et le slogan du mandat portent respectivement sur : « l’employabilité des jeunes est notre souci dans la communauté » et « ensemble 2018».



A noter que la Jeune chambre internationale universitaire Moribabougou a été créée en 2012.Elle a connu six présidents locaux. Il s’agit de Yeba Sidibé (présidente 2012), Cheickna Diarra (président 2013), Modibo Kanadjigui (président 2014), SadaKanadjigui (président 2015), Abdoulaye Hamadoun Touré (président 2016) et Fousseyni Diallo (président 2017). Cette année, c’est BakasséCissé qui a les commandes. Il succède à Fousseyni Diallo, conformément au principe de la JCI «un homme, un an, un mandat».



Le président BakasséCisséa invité les membres à redoubler d’effort pour l’atteinte des objectifs. «Je vous invite également à vous engager davantage pour plus de visibilité des actions de l’organisation», a-t-il insisté.



Fatoumata Fofana