Commune VI : Rentrée politique de la Jeunesse Adéma/PASJ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Commune VI : Rentrée politique de la Jeunesse Adéma/PASJ Publié le mardi 13 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

La section Adema/PASJ de la Commune VI du district de Bamako a tenu une assemblée générale le samedi 10 février 2018 au siège du parti en Commune VI. Les participants ont réaffirmé leur engagement au service des causes de ce parti.



Le thème de cette rentrée était “jeunesse et militantisme”. Pour les leaders de cette jeunesse, ce thème a été choisi pour être la merveilleuse voie de communication qui rapproche les hommes, les femmes, les militants et sympathisants du parti.







Selon le secrétaire général de la section VI, Cheick F. M. Doumbia, par cette rentrée politique, la section de la jeunesse confortera son action et consolidera ses liens multidimensionnels avec les membres du parti.



Il a félicité les hauts cadres du parti pour avoir fait de l’Adéma l’une des forces politiques sur toute l’étendue du territoire pendant plus de 25 ans. “Je voudrais réaffirmer l’engagement à la fois sincère, responsable et indéfectible de la jeunesse au service des causes et des intérêts du parti en particulier et ceux de la nation en général tout en portant haut les couleurs du parti”.



Il a assuré de la mobilisation des jeunes de la Commune VI aux côtés des aînés pour la consolidation, l’unité et la cohésion sociale dans la poursuite des objectifs.



Le secrétaire général du parti de l’Abeille de la Commune VI, Mahamane Touré, a réaffirmé son soutien et celui de tout le parti à la jeunesse de la Commune VI. Il a invité les jeunes du parti au sens de la responsabilité pour sortir le parti dans l’impasse.



Adama Diabaté



(Stagiaire)