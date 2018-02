IPR/IFRA : Sortie de la promotion “Kalfa Sanogo” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education IPR/IFRA : Sortie de la promotion “Kalfa Sanogo” Publié le mardi 13 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

La cérémonie de sortie de la promotion Kalfa Sanogo a eu lieu le samedi à l’Institut. Le choix de l’ancien directeur général de l’établissement se justifie par ses qualités humaines professionnelles et sociales, selon le président de la promotion.



L’administration scolaire, les autorités administratives, communales et coutumières de Koulikoro ont répondu à l’appel à la promotion 2013-2016 de l’Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/Ifra), le 10 février, pour sa sortie officielle. Dr. Kalfa Sanogo était à l’honneur. Maliens, Nigériens et Tchadien, les 170 diplômés en licence générale de huit filières de l’Institut ont désigné le maire de Sikasso comme parrain de leur promotion.



Selon Joël Dao, président de la promotion, le choix de Dr. Kalfa Sanogo est motivé par ses qualités humaines professionnelles et sociales. “Il a d’abord passé par l’Institut. Nous l’avons connu à travers nos aînés, nos pères. Vu l’effort qu’il a fourni pour que l’Institut soit là où il est aujourd’hui, nous avons décidé de le magnifier. Nous l’avons choisi parce que nous voyons loin comme lui. Nous voulons servir le pays avec rigueur, dévouement et amour comme il l’a fait durant toute sa carrière”, a souligné l’orateur.



Après l’historique de son établissement et un exposé sur les différentes filières de formation, le directeur général de l’IPR/Ifra de Katibougou, Pr. Mahamadou Famanta, a souligné que les sortants ne se sont pas trompés en désignant son aîné, son professeur comme parrain de leur promotion. Pour lui, c’est un grand défi qu’ils se sont lancés ainsi.



“Vous êtes désormais tenus de travailler, bien travailler comme Kalfa Sanogo. On doit sentir Kalfa dans tout ce que vous faites. Le patriotisme doit vous animer tout long de votre carrière”, a-t-il conseillé.



“C’est une vive émotion qui m’anime. C’est aussi un sentiment de réconfort moral pour moi. J’ai quitté cet établissement il y a 36 ans. Si les étudiants qui ne m’ont pas vu, se souviennent de moi et décident de m’honorer, c’est tout simplement un sentiment d’émotion. C’est également une fierté qu’une fête aussi belle soit organisée à mon honneur, celui de ma famille et de mes amis”, s’est réjoui le parrain.



En leur souhaitant bonne carrière, Kalfa Sanogo n’a pas manqué de conseils aux sortants.



“Le nom donné à la promotion a un sens. De toute ma vie, j’ai donné la priorité au travail bien fait, à la rigueur, à la bonne gestion de la chose publique. J’espère que la promotion doit moralement suivre ces traces. Bien que le contexte soit difficile aujourd’hui, je souhaite que les uns et les autres s’inspirent de ces principes. Il faut toujours être soi-même. Il ne faut pas être envieux ou prétentieux. Cela amène à beaucoup de choses. Mais il faut quand-même être ambitieux parce que sans une ambition fondée, notre pays n’avancera pas”, a soutenu Dr. Sanogo.



D’amis, camarades de classes, élèves, anciens collègues et membres de la famille, des témoignages ont permis de comprendre la vie du parrain.



A la fin de la cérémonie, les sortants ont remis un cadeau symbolique au récipiendaire.



Maliki Diallo