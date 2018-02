Tours préliminaires des compétitions africaines des clubs : Le Stade malien l’AS Réal et les Onze créateurs de Niaréla condamnés à l’exploit à l’extérieur ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tours préliminaires des compétitions africaines des clubs : Le Stade malien l’AS Réal et les Onze créateurs de Niaréla condamnés à l’exploit à l’extérieur ! Publié le mardi 13 fevrier 2018 | La Mutation

Tweet

Après la qualification du Djoliba AC pour les 16e de finales de la coupe CAF suite au forfait de son adversaire, les trois équipes à savoir les Onze créateurs de Niaréla en coupe de la CAF, le Stade malien de Bamako et l’AS Réal de Bamako en ligue des champions et sont en train en lice. Ce qu’on retiendra c’est que ces trois équipes sont obligées de faire mieux au retour après avoir toutes concédées un nul de 1 but partout à domicile si elles veulent continuer l’aventure africaine. Certes les résultats de ces trois équipes sont inquiétants voire décevants, mais en football tout est possible mais à condition de croire en cravachant dur et en étant costauds mentalement et psychologiquement. En tout état de cause ces trois équipes sont obligées de se qualifier au prochain tour sous peine de voire le Mali perdre deux places l’année prochaine. Rappelons que ces matches entrent dans le cadre des tours préliminaires des compétitions africaines et les matches retour se jouent cette fin de semaine.



Vendredi 9/02/2018





Onze créateurs de Niaréla-CR Belouizad(Algérie) : 1-1



Samedi 10/02/2018