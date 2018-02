Candidature de l’ADEMA à la présidentielle de 2018 : Demain la vérité ! - abamako.com

Tout se jouera demain pour l’ADEMA-PASJ en conclave autour de la question de sa participation à la présidentielle prochaine. La rencontre aura lieu au siège du parti à Bamako-Coura. Ainsi, on apprend qu’un appel a été fait à l’ancien président de l’ADEMA, Dioncounda Traoré et non moins ancien président de la Transition, pour à la fois clarifier sa position par rapport à la présidentielle, et essayer d’éteindre le feu, au cas où le mercure devrait monter entre les ruchers. Le sujet, trop sensible, divise depuis des mois déjà !



Pour beaucoup de dirigeants ADEMA, apprend-on, Dioncounda Traoré serait le seul à pouvoir maintenir la cohésion et l’unité du parti, à travers sa candidature à la prochaine présidentielle. Or, il se trouve que Dioncounda lui-même n’a jamais fait mystère sur sa position par rapport au sujet : il n’est pas disposé à suivre les chants de sirène, encore moins se présenter contre IBK ! Le lien avec IBK serait donc ce qui crée aujourd’hui un dilemme chez les Adémistes. Certains, et pas des moindres, sont engagés pour soutenir le Président IBK dès le 1er tour de la présidentielle, tandis que d’autres tiennent mordicus à ce que le parti ait son propre candidat, parmi lesquels on retrouve le maire de Sikasso, Kalfa Sanogo, et l’ancien ministre Dramane Dembélé, qui se sont du reste tous deux déclarés candidat pour être le porte-étendard de l’ADEMA en juillet prochain !







On se rappelle que l’honorable Yaya Sangaré, pionnier parmi ceux qui ont été les premiers à ouvrir la brèche contre leur direction pour l’ouverture du processus de désignation du candidat de l’ADEMA à la présidentielle de 2018 avant de tourner casaque sa veste pour, avait-il dit à l’époque, rester derrière le comité exécutif qui a mandat du peuple ADEMA, vient encore de changer de ton à travers une sortie au vitriol laissant transparaitre le doute sur la bonne foi des premiers responsables du parti, lesquels ne semblent aujourd’hui « rouler » que pour eux-mêmes ! « La pression est forte sur les responsables du parti pour éclaircir leur position quand on sait que le président et son 1er vice-président sont tous membres du gouvernement, que l’Adema accompagne le président IBK depuis son accession au pouvoir en 2013 et que les abeilles sont entièrement comptables du bilan actuel. Au regard du compagnonnage, le parti a des rapports de respect, d’amitié, et de loyauté avec le Président. Mais force est de constater qu’au cours de ce compagnonnage, les militants ont été sevrés, les cadres désabusés par le parti au pouvoir. Le choix des cadres à des postes de responsabilité a été fait sans consultation du parti, ce qui a parfois créé de profonds malaises au sein des militants », a indiqué Yaya Sangaré. Pour lui, l’ADÉMA doit prendre ses responsabilités historiques en toute conscience sur la base des aspirations de ses militants et dans l’intérêt du peuple souverain du Mali, et se préparer au face-à-face avec le candidat du RPM qui, dans l’ordre normale des choses, ne peut-être que le Président IBK. « Et pourtant, si le parti s’y engage (Ndlr : la bataille présidentielle s’entend), ce sera pour gagner. Il faut oser tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps-à-corps le destin, affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Et les militants ne s’arrêteront pas en chemin. Ils vont renverser la table. Dans cette bataille qui débute peut-être, notre véritable adversaire pour ce combat sera l’indifférence et la nonchalance de nos premiers responsables… Malgré l’estime et le respect que nous avons pour IBK, un vrai homme d’Etat, le peuple malien vient de remettre entre nos mains tous les atouts pour être un parti avant-gardiste pour défendre ses intérêts spoliés par une cohorte d’hommes et de femmes parvenus au pouvoir, affamés… Nous avons maintenant le devoir de convaincre tout le pays pour entretenir cette flamme. Pour cela, il faut vaincre l’immobilisme, l’arrogance, le mépris et la démagogie. Sinon c’est la faillite. Nous avons des hommes de valeur de la trempe de Kalfa SANOGO… ». Qu’est-ce la rencontre de demain des ruchers va nous donner ? Attendons pour voir !



Samba Sidibé