Commune I: ASMA CFP se renforce Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Pays

La section de la commune I du parti Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA.CFP) a effectué, le samedi 10 février 2018 sur le terrain de Djélibougou, sa rentrée politique de la nouvelle année. La cérémonie a été l’objet de présents au président du parti, Soumeylou Boubeye Maïga, les nouveaux adhérents du parti en commune I.

Le président du parti ASMA-CFP non moins premier ministre était accompagné pour la circonstance deFrankaly KEITA, secrétaire général de la section RPM en commune I ; Djakaridia Sangaré secrétaire général de la section ASMA, maire d’État civil de la commune I, Mamadou B KEITA maire de la commune I et des militantes et militants du parti.



Le président du parti, SoumeylouBoubèyeMaiga a félicité le courage politique et la clairvoyance des nouveaux adhérents pour le choix de son parti, l’ASMA. Le locataire de la primature leur a garanti qu’il n’y a pas de nouveaux ou d’anciens membres au sein de l’ASMA. « Nous sommes tous les mêmes dans le cadre de la défense du pays pour le progrès », a-t-il rassuré.



Par ailleurs, SBM a précisé que son parti est dans la logique de garantir la sécurité, la paix et le développement de ce pays.



Pour la résolution des problèmes de ce pays, le premier ministre SBM affirme être confiant. « Je suis confiant de mes propres actions mais aussi celles de mes camarades collaborateurs du parti à résoudre les problèmes principalement ceux ayant trait aux prochaines élections »,a-t-il laissé entendre.



Il a par la suite exhorté l’ensemble de la classe politique malienne et tout le peuple malien à travailler main dans la main afin que les problèmes soient résolus pour le bienêtre des populations maliennes comme indique le slogan de son parti.



Quant à Djakaridia Sangaré, secrétaire général de la section ASAMA de la commune I, il a exprimé toute sa satisfaction et sa fierté de la qualité de la mobilisation des militants de sa commune avant de remercier le président du parti. Il a aussi, au nom des militants de l’ASMA de la commune I, félicité SoumeylouBoubeyeMaiga pour sa nomination à la primature. Il a informé le président du parti que la section de la commune compte aujourd’hui 9 sous sections, 53 comités et 5 autres en cours de validation.



Amadou Diallo, le porte-parole des adhérents n’est pas passé par quatre chemins pour évoquer leur motivation pour l’Alliance pour la Solidarité. Les adhérents avancent qu’ils partagent la même vision pour le développement du pays. A souligner que Monsieur Amadou Diallo n’a milité dans aucun parti politique.



A noter que le parti a, au cours de cette rencontre, enregistré la présence de dizaines de nouveaux adhérents venus de plusieurs associations et formations politiques. Cette rentrée politique s’est déroulée dans une grande ambiance festive. Le groupe Séwa pour la comédie et la chanteuse Naini Diabaté étaient là pour agrémenter la soirée avec une foule nombreuse de jeunes filles et garçons, hommes et femmes tous enthousiastes.



Nia Dialla KEITA