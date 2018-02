Quand supporter les Aigles devient un business - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Quand supporter les Aigles devient un business Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Témoin

Tweet

Le football au Mali – et même ailleurs – est un créneau porteur. Tous ceux qui y sont impliqués trouvent leur compte dedans, c’est sa nature. Malheureusement, pour Adama Toumani Coulibaly, président du Congrès national des supporters des Aigles du Mali (CNASAM), c’est de l’arnaque, une sorte d’escroquerie aux fins d’enrichissement sur le dos des amoureux de ballon-rond.



Profitant de sa proximité avec Housseyni Amion Guindo, l’ex ministre des sports et non moins président du parti Codem – dont il prétend être l’ami d’enfance – Amadou T Coulibaly a crée par le récépissé de déclaration N°092/MATD/DGAT du 20 mai 2015, le CNASAM, une association de supporteurs des Aigles. La même personne préside également la Fenasam et Appel-Mali, toutes des associations dédiées aux Aigles. Il s’agit là d’indices qui prouvent à suffisance le but recherché par ATC en supportant les aigles.







Au moment où une crise sans précédent secoue le football malien, au lieu de proposer des solutions d’apaisement, M. Coulibaly apporte les ingrédients manquants pour attiser le feu.



A la faveur d’une conférence de presse, il a martelé son indignation de constater l’absence des supporteurs à la Coupe du monde-junior en Nouvelle Zélande ou le Mali a été 3ème mondial et au Chili, en Coupe du monde-cadet où le Mali a été vice-champion. Toujours selon ATC, l’équipe nationale senior dame de basket a été championne d’Afrique aux 11ème Jeux Africains de Brazzaville sans un seul supporteur. Mais le candidat malheureux, A.T Coulibaly a oublié de mentionner qu’il lui est arrivé de vendre son billet d’avion au lieu d’aller supporter les Aigles. Et quand Ibrahim Fomba, Directeur nationale des sports et de l’éducation physique, l’a dénoncé, il est allé jusqu’à demander la démission de ce dernier.



Il nous revient, de source digne de foi, qu’il a également produit des fausses marques AIRNESS et qu’une enquête est ouverte pour le traduire devant la justice. Tout laisse croise que s’il a échappé aux griefs de feu Hamadoun Kola Cissé, l’entreprise AIRNESS semble prêt à aller jusqu’au bout. En effet, en prélude à la CAN Gabon -Guinée Equatoriale 2012, lors de la cérémonie de collecte de fonds en faveur des Aigles, le Président de la FENASAM avait présenté un tissu frappé du logo de la FEMAFOOT qui était vendu sur le marché. Toutes choses ayant suscité la colère du Président de la FEMAFOOT à l’époque, feu Kola Cissé, qui avait instruit non seulement de ramasser les tissus mais aussi de porter plainte contre lui.



Amidou Keita