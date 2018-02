JCI Universitaire Bamako Etoile : 10 Nouveaux membres tapent à la porte de l’Organisation - abamako.com

JCI Universitaire Bamako Etoile : 10 Nouveaux membres tapent à la porte de l'Organisation Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Le Pays

Les membres de la Jeune chambre Internationale Universitaire Bamako Etoile, appelés les « LOLODENIS », ont précédé ce samedi dernier sous la houlette de Cheickna Sow dit Shamir en présence des membres du Comité Directeur National. Les grands points de cette assemblée générale ont essentiellement porté sur la nomination des membres au Comité Directeur Local, la nomination des directeurs de projets et de commission, l’intronisation des nouveaux membres et surtout l’adoption du plan d’action 2018. C’est Mme Traoré NDjorffou Cissé, marraine du mandat et le parrain, Mohamed Salia Touré.











Les travaux se sont déroulés à l'Institut des Sciences Politiques, Relations Internationales et Communication (SPRIC). L’ambiance était festive, avec l’arrivée des nouveaux membres qui sont désormais membres de plein droit. Selon les recommandations de la plus haute instance (Comité Directeur National), la Jeune chambre internationale Universitaire Bamako Etoile a aligné son thème à celui de l’instance suprême qui met l’accent sur l’employabilité des jeunes.



Ainsi, les universitaires (Lolodenis) ont retenu comme thème : «Le dividende démographique, une solution pour l’emploi des jeunes au Mali ». Quant au thème, il est relatif aux actions qu’on pourrait interpréter comme suit : «La Parole n’est que la parole, tout réside dans l’action». En Bamanakan : «Kouma ka missin, an ka bara ».



L’aspect le plus marquant de cette activité était surtout l’élargissement de l’Organisation à travers l’intronisation d’une dizaine des membres qui ont tapé à la porte. Ils étaient 14 au départ, mais après un test, ce sont 10 observateurs qui ont été admis.



Il fait noter également que le plan d’action qui constitue la feuille de route du comité directeur local a été adopté à l’unanimité. Les grandes lignes de plan d’action s’articulent autour des projets tels que : «RENAL CARE» qui consiste à sensibiliser et dépister les jeunes. Le projet : «Salon d’orientation des élèves du DEF», il s’agit de donner des informations sur les différentes filières des établissements secondaires, et universitaires. Le projet « HINE WALE » qui vise à venir en aide aux enfants en situation difficile.



A cela s’ajoute d’autres activités telles que : «Nous sommes tous citoyens», pour promouvoir et inculquer la citoyenneté chez les populations en vue d’une élection transparente et crédible pour un Mali de paix. On note également le « Forum National sur l’Emploi des Jeunes au Mali ».



