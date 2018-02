Boubèye aux syndicats: « Je reste dans l’âme un militant, un syndicaliste » - abamako.com

Le Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maiga a rendu visite ce mardi aux syndicats. Un peu plus d’un mois après sa nomination, le chef du gouvernement a commencé, ce mardi 13 février, une série d’entretiens avec les responsables syndicaux et patronaux, qui doivent lui exposer leurs exigences.



Au cours de cette visite, le Premier Ministre a proposé également l’ouverture de réflexion sur de nombreux points dont la création d’un plan de carrière pour les fonctionnaires et d’un statut pour stagiaires au sein des entreprises.