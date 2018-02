Ansongo : La maison des jeunes réhabilitée par GIZ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Ansongo : La maison des jeunes réhabilitée par GIZ Publié le mardi 13 fevrier 2018 | L’Essor

Tweet

La Maison des jeunes d’Ansongo a été réhabilitée par la GIZ à hauteur de 24 millions francs Fcfa dans le cadre de l’Appui à la paix et la cohésion sociale. La cérémonie de réception s’est tenue, samedi dernier, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières, du chef service de la jeunesse. La GIZ, qui est une ONG allemande, a doté la maison des jeunes d’Ansongo d’une salle de réunion de 81 mètres carrés, d’un terrain de basket-ball électrifié, d’un hangar qui sert de tribune officielle. Elle a réhabilité aussi la tribune de spectacle, les deux chambres de passage.



Selon Amadou Alpha Maïga, représentant de l’ONG GIZ à Ansongo, l’objectif du financement de ce micro-projet est de contribuer à apaiser les tensions dans la commune et de trouver un cadre d’expression à la fougue des jeunes. Ces réalisations vont permettre aux jeunes d’une part de s’épanouir sur un terrain de basket-ball et d’autre part de se retrouver dans un cadre convivial pour échanger et exprimer leurs idées, a ajouté M. Maïga.



Le maire et le chef de service local de la jeunesse, des arts et de la culture d’Ansongo ont manifesté toute leur gratitude à la GIZ pour l’assistance à l’endroit des jeunes avant d’affirmer leur accompagnement et leur disponibilité à œuvrer pour l’épanouissement et le rapprochement de la jeunesse d’Ansongo.



Le président des jeunes de la commune d’Ansongo a exprimé toute sa satisfaction et sa reconnaissance à l’ensemble des autorités et au partenaire GIZ pour l’œuvre accomplie. Abdrouf Moussa Maïga se dit plus que jamais déterminé à faire bon usage de l’infrastructure au bénéfice de l’ensemble des jeunes du cercle. Quant au 2è adjoint au préfet, Tiémogo Magassa, il a remercié le partenaire GIZ et a souhaité son appui et intervention pour la réalisation d’un complexe culturel aux fins d’améliorer les actions liées aux jeunes, gage de paix et de cohésion sociale.



La construction du terrain de basket-ball a été un tremplin pour susciter un engouement et les pratiquants et sympathisants du basket-ball ont exprimé toute leur fierté pour la sauvegarde et la promotion de cette discipline. Il faut rappeler que l’année dernière, la Maison des jeunes d’Ansongo a bénéficié de l’appui de l’ONG Nouveaux Horizons qui l’ a équipée en matériels de sonorisation, en chaises et matelas pour un coût total de 6,385 millions Fcfa.



Soumaïla ABDOULAYE



AMAP-Ansongo