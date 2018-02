Karangasso : Un drôle de maire - abamako.com

Le fait est très grotesque pour passer inaperçu et s’il y a une absence que tout le monde aura constaté, lors de la veillée de prières pour la libération de la sœur Gloria, c’est bien celle de M. le maire. L’élu n’a pas été vu ni n’a daigné désigner une quelconque personne pour le représenter aux cérémonies. Appelés à prendre la parole, le premier responsable de la mairie ou son représentant ont manqué à l’appel.



SŒUR ROSA AMELIA : déléguée de la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Marie Immaculée

« Les Maliens sont humanistes »

Sœur rosa Amelia est la Déléguée de la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Marie Immaculée au Mali. Elle connaît bien Karangasso pour y avoir séjourné pendant 12 ans, dit-elle. Elle est présentement à Koulikoro et c’est elle que Sœur Gloria a remplacée à Karangasso.

« Vous savez, il y a des Maliens qui me demandent souvent pardon pour l’enlèvement de Gloria. Ils se sentent coupables. Je connais les Maliens, ils sont des humanistes. Regarde, c’est ici dans la cour, en plein air que nous dormions, lorsque j’étais ici à Karangasso. Rien ne nous arrivait. Ce que nous demandons, c’est que Sœur Gloria revienne ici à Karangasso et continue son travail de Dieu. Elle ne représente pas un danger pour le Mali ».