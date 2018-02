HADJ 2018: La Maison du Hadj planifie le prochain Hadj - abamako.com

HADJ 2018: La Maison du Hadj planifie le prochain Hadj
Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Les Echos

Conférence de presse du collectif des victimes de la bousculade de Mina

Bamako, le 16 février 2016 le collectif des victimes de la bousculade de Mina a animé une conférence de presse a la maison du Hadj Tweet

La Maison du Hadj a tenu jeudi dernier la 13e session ordinaire du conseil d’administration sous la présidence de Mohamed Ahmed Yahya Secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du Culte. C’était en présence du directeur de la Maison du Hadj et les autres administrateurs de la structure.

L’état d’exécution de son programme d’activités 2017 ; le projet de programmes d’activités 2018, l’état d’exécution du budget 2017, le projet de budget 2018 et l’examen du projet des délibérations étaient les points inscrits à l’ordre du jour.

Cette année, le défi à relever requiert plus de professionnalisme et nécessite une structuration de la Maison du Hadj à travers la relecture de certains points enfin d’assurer une prestation de qualité aux pèlerins. Ainsi la campagne 2018 intervient dans un contexte économique marqué par l’augmentation des institutions des nouvelles taxes des pays d’accueil.

« Le gouvernement accorde une importance particulière à l’organisation du hadj 2018 avec des innovations parmi lesquelles la délocalisation des formalités administratives, la baisse des coûts qui passent de 2,957 millions F CFA en 2013 à 2,364 millions F CFA, l’augmentation de notre quota et l’institution du passeport biométrique », a dit le secrétaire général du ministère du Culte.

La Maison du hadj est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du département des Affaires religieuses et du Culte et qui a comme mission principale l’organisation et le suivi permanent du pèlerinage au profit de la communauté musulmane du Mali.

Aïchatou Konaré