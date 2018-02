1 an après l’enlèvement de la Sœur Gloria: Karangasso réclame son hôte - abamako.com

1 an après l'enlèvement de la Sœur Gloria: Karangasso réclame son hôte Publié le mardi 13 fevrier 2018 | Les Echos

Gloria Cecilia

Karangasso, chef-lieu de la Commune rurale du Nafaga dans le cercle de Koutiala, s’est mobilisé mercredi 7 février 2018, à travers marche religieuse et prières dans sa paroisse Sainte Odile, pour supplier et demander au Seigneur le retour de la Sœur Gloria Cecilia, enlevée par des ravisseurs.



7 février 2017- 7 février 2018. Il y a un an que la Sœur Gloria Cecilia Narváez Argoti a été enlevée à Karangasso, chef-lieu d’une Commune rurale dans le cercle de Koutiala, par des personnes non encore identifiées.

Mercredi 7 février 2018, l’Eglise catholique du Mali, en particulier les communautés chrétiennes de Sikasso et de Karangasso ainsi que les 7 autres paroisses de la région ont célébré cet an I à travers prières et médiations pour implorer le Seigneur Jesus-Christ, afin que la religieuse revienne saine et sauve dans sa communauté à Karangasso et continue son œuvre de Dieu. Dans la nuit du 7 au 8 février, tout Karangasso donc était mobilisé.

Après le deuxième coup de cloche qui annonce le début des prières, prêtres, Abbés, Diacres sœurs, catéchistes et fidèles chrétiens de Karangasso et d’autres contrées du Mali, avec à leur tête l’Evêque de Sikasso, Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, se retrouvèrent à l’entrée de la ville de Karangasso pour le coup d’envoi de la veillée de prières.

La procession a commencé à la place des plaques (à l’entrée de la ville), jusqu’à l’église paroissiale en passant par la communauté des Sœurs et la colline où la Croix fut implantée. Comme les Israelites revenant d’Egypte, les chrétiens ont effectué la marche religieuse pour la libération de la sœur Gloria, son retour dans sa communauté et pour la dignité humaine de tous les otages à travers le monde. A la place des plaques, la foule est rassemblée et la première monition est lue. Dans cette monition, la raison de la veillée est donnée par le curé de la paroisse sainte Odile.

La marche religieuse est faite en direction inverse de celle qu’ont empruntée les ravisseurs de la réligieuse pour exprimer la foi au retour de Gloria dans sa communauté pour continuer sa mission du Christ.

La marche s’est déroulée avec les bougies allumées plus la prière du chapelet (Mystère glorieux). En méditant le Mystère glorieux avec les bougies allumées, les fidèles demandent à Dieu d’illuminer la réligieuse et ses ravisseurs.

Arrivés à la Maison des Sœurs, les fidèles observent une pause et une deuxième monition est lue. La Maison des Sœurs rappelle le lieu de vie de Gloria Cecilia et la prière dite-là est la supplication pour qu’elle y retourne et continue l’œuvre de Dieu auprès des orphelins.

Sur la colline, au pied de la Croix, les fidèles ont demandé au Christ de consoler Gloria et de nous rendre la joie de sa libération. Dans la cour de l’église, la prière pour la libération de la sœur est entonnée, peu après ce fut la célébration eucharistique suivi des quêtes après la communion.

Denis Koné

(De retour de Karangasso)