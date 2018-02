Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines- MGF : L’ONG HED – TAMAT de Gao s’investit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines- MGF : L’ONG HED – TAMAT de Gao s’investit Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Caiman de indè

Tweet

Dans le cadre du projet intitulé "Ma Fille, Mon Trésor" de lutte contre les Violences Basées sur le Genre, les Mariages Précoces et la promotion du planning financé par le programme Debbo Alafia de l’Aide de l’Eglise Norvégienne au Mali et le Royaume des Pays Bas, que l’ONG HED-Tamat a organisé une conférence débats pour célébrer la JOURNEE INTERNATIONALE DU 06 FEVRIER 2018 :« TOLERANCE ZERO » AUX MUTILATIONS GENITALES FEMININES/EXCISION dans la salle de réunion de la mairie d’Ansongo.



C’était en présence des autorités administratives, communales, des notabilités, partenaires. Il s’agit de consolider l’engagement politique national pour mettre fin aux Violences Basées sur le Genre en vue de l’atteinte des objectifs du développement durable 2030 à travers l’accélération de l’abandon des MGF/E/VBG ».



Les Objectifs spécifiques de la conférence débat sont entre autres d’engager les autorités locales à soutenir les actions contre les violences basées sur le genre à travers les déclarations publiques ; partager avec les décideurs administratifs et politiques, les Organisations de la Société Civile (OSC), le secteur privé, les leaders d’opinion, les partenaires au développement et les populations,les acquis et les défis liés à l’adoption d’une loi sur les VBG ; susciter une appropriation de la population sur la problématique des MGF/VBG.



La quinzième édition de la célébration de la journée du 06 février est marquée par une montée des actes de violences liées au genre singulièrement à l’endroit des couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Cette situation est encore plus alarmante dans la région de Gao. Ce phénomène a pris une autre dimension dans notre région avec le viol, agressions sexuelles et physiques sur les axes routiers.



C’est pourquoi, l’occasion est opportune pour susciter non seulement les réflexions, les débats sur les causes profondes, les manifestations et les conséquences des MGF et des autres formes de violences basées sur le genre mais aussi sur les mesures préventives et les réponses appropriées. Les communications seront axées sur l’information et la sensibilisation des populations, le plaidoyer et le renforcement des capacités à l’endroit des décideurs et leaders pour la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale dans les familles, dans les communautés et dans la société.



Rappelons que l’ONG HED TAMAT de Gao est financée par le programme Debbo Alafia de l’Aide de l’Eglise Norvégienne, lequel est financé également par le Royaume des Pays Bas.



Rassemblé par Bany ZAN