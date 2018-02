Compétition africaine de football : Nos clubs mal embarqués ! - abamako.com

News Sport Article Sport Compétition africaine de football : Nos clubs mal embarqués ! Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Pays

Les clubs maliens étaient en lice le weekend dernier en compétition africaine des clubs. Ils ont tous été contraints au match nul un but partout au stade omnisport Modibo Kéita. Les affaires semblent mal engagées pour nos représentants en compétition africaine des clubs. Excepté le Djoliba AC, qualifié sur tapis vert, les autres à savoir le stade malien de Bamako et l’AS Réal en ligue de champion et les Onze Créateurs de Niaréla en coupe de confédération ont tous concédé un match nul, un but partout à domicile. Certes le football n’est pas de la mathématique, mais les chances de nos clubs se sont beaucoup amenuisées. Ils sont maintenant contraints à l’exploit à l’extérieur sous peine d’être éliminés dès le tour préliminaire.



Mais ces résultats décevants étaient-ils surprenants ? La réponse est non. Au-delà de la compassion et de l’hypocrisie, les équipes maliennes ont montré leur limite. Comment dans un pays où on ne joue pas au football durant trois ans on peut prétendre à des exploits ? Notre sport roi est miné depuis trois ans par une honteuse crise sur fond de querelle de personne. Pendant ce temps les clubs se sont laissés à leur triste sort. Aucun suivi, aucun renfort de grands noms, pis les meilleurs joueurs ont plié bagage pour d’autres cieux beaucoup plus cléments.



Tous les adversaires de nos représentants avaient au moins quelques matchs de championnat sur leurs jambes. Certains comme Williams Ville de la Côte d’Ivoire étaient à plus de treize journées. Combien de matchs les nôtres en avaient ? Zéro. Le tournoi de la solidarité organisé par le comité de normalisation est beaucoup trop faible pour servir de préparation à la haute compétition. La saison dernière, le championnat national et la coupe du Mali ne sont pas allés à leurs termes. La nouvelle saison n’a pas encore repris. Jusqu'à preuve du contraire, aucune date n’a été fixée pour le championnat.



En toute cause, les équipes maliennes sont obligées de se qualifier au prochain tour sous peine de voir le Mali perdre deux places l’année prochaine.



Abdrahamane Sissoko