News Editorial Article Editorial En un mot : Aux actes M. le Premier ministre ! Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Un déplacement à Mopti, ce samedi, le Premier ministre SBM a annoncé des actions pour éradiquer le terrorisme dans la région. Parmi les mesures fortes : la traque des terroristes et leur mise à la disposition de la justice. Cette posture sonne la fin de la récréation pour le terrorisme dans le Centre alors que beaucoup prône encore la négociation.



La fermeté du PM doit être soutenue par toutes les couches de la société : imams, légitimités traditionnelles, société civile et chaque citoyen individuellement pris. Il est impératif d’accompagner son action pour mieux gérer le terrorisme.



Les actions annoncées doivent surtout être soutenues par la classe politique, car, au-delà du gouvernement, c’est tout le peuple qui gagne dans ce combat. Après les déclarations de bonnes intentions à Mopti, le PM doit agir tout en autorisant la publicité sur chaque arrestation, en particulier informer le peuple sur l’identité, le terroir, les alliances et les activités de chaque présumé terroriste appréhendé. Que force reste à la loi dans tous les cas !



